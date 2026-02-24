Хасан Адемов: Социалните плащания са гарантирани

Социалният министър Хасан Адемов успокои, че социалните плащания са гарантирани и държавата няма да спре да функционира. С изказването си социалният министър даде отговор за въпрос за липсата на редовен държавен бюджет за 2026 г. и ръста на пенсиите.

По-рано Адемов проведе среща с ръководството на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качеството на социалните услуги.

Член 87 в Закона за публичните финанси урежда функционирането на всички системи в държавата до размера на разходите в бюджета за предходната година, но не повече от постъпилите приходи, посочи министърът.

“Има вече информация, че през януари и февруари приходите надвишават приходите за съответния период на миналата година. Когато дойде време за великденски или коледни надбавки, започва своеобразно наддаване на гърба на българските пенсионери”, коментира Адемов.

Пред журналисти министърът каза, че все още не е коментирана темата за великденските надбавки за пенсионерите.

Адемов очаква, че няма да има време в сегашното Народно събрание да се обсъждат законодателни промени, с които размерът на великденски и коледни надбавки да се определя с приемането на редовните годишни бюджети.