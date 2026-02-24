Осуетиха опит за убийството на Александър Вучич и семейството му

Двама заподозрени са арестувани в Южна Сърбия след като бяха обвинени в заговор за сваляне на сръбския конституционен ред чрез планиране на убийството на президента на страната Александър Вучич и семейството му.

Полицията обяви, че е осуетила заговор, насочен срещу президента Вучич, както и срещу съпругата и децата му. Според изявление на прокуратурата, арестуваните мъже са заподозрени в организиране на "насилствена промяна в конституционния ред на Сърбия" между декември 2025 г. и февруари 2026 г.

Твърди се, че са подготвяли закупуването на оръжие и нападение срещу живота и физическата неприкосновеност на сръбския президент. Двамата заподозрени остават в полицейския арест за 48 часа, след което ще бъдат представени пред съд, който ще реши дали ще останат в ареста или ще получат по-лека присъда.

Мотивацията на двамата не е известна точно към този момент, но изявлението показва, че са били наблюдавани от властите.

Александър Вучич е президент на Сърбия от 2017 г. Той се сблъсква със силна опозиция по улиците през последните две години. В столицата Белград и други градове се проведоха демонстрации срещу широко разпространената корупция, като Вучич е смятан за един от политиците, отговорни за нея.

Двамата мъже, на 51 и 43 години, са се готвели да закупят още оръжия и са искали те да бъдат използвани срещу президентското семейство. Започнато е разследване, за да се установи защо са замисляли това. Засега е известно, че те не са достигнали до президентското семейство, но въз основа на обвинителния акт, който вече се подготвя от прокурорите, има доказателства, че са планирали да нападнат сръбския президент, съпругата и децата му.

В момента разследването продължава.

Президентът Вучич заяви, че не знае кои са лицата, планирали атентат срещу него и семейството му, но знае откъде са и на каква възраст са. Той добави, че от доказателствените материали е видял, че става дума за хора, които биха стигнали "от това да бият детето му до това да го колят". Президентът заяви, че съществува видеозапис като доказателство.

"Виждам, че има около 70 души, които настояват те да бъдат освободени. Става дума за хора, които биха колили нечии деца, а това е заснето като доказателствен материал", посочи той.