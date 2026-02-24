Масиран внос на аржентински слънчоглед у нас, отговаря ли на стандартите на ЕС?

Българските зърнопроизводители алармират за масиран внос на аржентински слънчоглед, който оказва сериозен натиск върху родния пазар и поставя въпроси относно безопасността на суровината.

"Има интерес от страна на аржентинските производители да изнасят към ЕС,

защото тяхно производство е много конкурентно. Към момента за България пътуват шест кораба по 40 хиляди тона, общо 240 хиляди тона слънчоглед. Това е около 1/6 от цялото производство на България. Ще пристигне в рамките на 20-30 дни", каза председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов за "България сутрин".

По думите му създалата се ситуация вече се отразява на пазара у нас.

"За последните 10 дни имаме спад на цената на вътрешния пазар с около 10%. Ние усещаме ефекта, още преди да е дошъл самият слънчоглед. А относно качеството - ние изключително много ще държим този слънчоглед да бъде проверен и за остатъчни пестициди, и за тежки метали, защото в страните от Южна Америка над 85% от активните вещества, които в Европа вече са забранени, са позволени и се използват масово", допълни Проданов в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че нямат вяра в институциите.

"За нас е редно тази цялата процедура да бъде публична, всички ние да имаме достъп до тази информация. И в крайна сметка да върнем доверието между българските граждани и институциите, и най-вече в частност БАБХ. 240 хиляди тона са огромно количество, което ще окаже влияние и върху вътрешния пазар, и върху олиото.

Трябва да се провери дали цялото това количество отговаря на стандартите на ЕС.

БАБХ трябва да има волята да го направи", подчерта Проданов.

Според него у нас не се създават условия производителите да се развиват и да бъдат конкурентоспособни.

"Ние ще сигнализираме Комисията за защита на конкуренцията да направи секторен анализ на пазара на слънчоглед у нас, за да се види дали цената, която ние получаваме, има ли някаква причина да е толкова ниска. В момента по българските складове има около 600 000 тона, а ние като производители покриваме многократно потреблението на олио в България. Друг е въпросът, че много от нашите преработвателни мощности са експортно ориентирани, което е супер. Голяма част от суровината отива там, преработва се и отива за износ", коментира Илия Проданов.

Днес предстои среща между целия земеделски сектор и екип на Министерството на земеделието: "Уведомихме министъра за позицията ни, официално поискахме и секторна среща".

Споразумението с Меркосур

"Ударът от споразумението тепърва ще го установяваме. Южна Америка е огромен производител - над 10-15 пъти по-голям от ЕС в много от културите. Сериозен удар може да се очаква върху българските производители. Лошото е, че Министерството на икономиката, прочитайки анализа, изобщо не са прочели за износа и ще държим позицията да се преработи", категоричен бе Илия Проданов.