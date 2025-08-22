IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Комбинации от плодове за добро здраве

Вкусни и полезни

22.08.2025 | 00:05 ч. Обновена: 22.08.2025 | 00:33 ч. 0
Снимка: istock

Плодовете са едни от най-полезните храни за нашето здраве. За някои комбинации между тях се смята, че ни помагат да бъдем в добра форма, изпълнени с повече енергия. Вижте кои. 

1. Противовъзпалителна комбинация – Череши, пресен ананас, сини боровинки

Ананасът е богат на витамин C и съдържа ензим, наречен бромелаин, който намалява възпалението на червата, засилва имунната функция и стимулира храносмилането на протеините. Комбинирайте го с боровинки, които са богати на антиоксиданти и витамини A, C и E.

Антоцианинът е основният антиоксидант както в боровинките, така и в черешите и е това, което придава на тези плодове наситените им цветове. Черешите също са известни с това, че съдържат по-големи количества фенолни съединения, осигуряващи по-силен противовъзпалителен ефект.

2. Имунно укрепваща комбинация – Грейпфрут, киви, ягода

Кивито, грейпфрутът и ягодите могат да подсилят имунната система. Кивито е богато на витамин C, който помага за поддържане на имунната система и предотвратява увреждането от свободните радикали. Грейпфрутът и ягодите също са едни от най-богатите плодове с витамин С и минерали, които могат да помогнат за засилване на имунитета. 

плодове витамини минерали
