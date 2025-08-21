IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
4 маски против черни точки

За чиста и красива кожа

21.08.2025 | 23:15 ч. Обновена: 22.08.2025 | 00:36 ч. 0
Снимка: istock

Черните точки и запушените пори могат да са неприятен резултат от мазната кожа. Но те могат да се появят и при суха кожа. И в двата случая е добре да действате за отстраняването на проблема с черните точки и запушените пори, като си приготвите някои ефективни маски, решаващи този проблем. 

Предлагаме да опитате 4 ефективни домашни маски против запушени пори и поява на черни точки. Могат да се прилагат няколко пъти седмично за най-добри резултати. Съдържат единствено природни продукти, които носят само ползи за кожата без раздразнения и странични ефекти. 

Маска със сода 

Маската със сода е проста за приготвяне и съдържа единствено сода и вода. Смесете 1 чаена лъжица сода за хляб с няколко капки вода, така че да получите гладка паста, не много течна. Нанесете с много внимателни масажиращи движения по кожата, като избягвате зоната около очите. Оставете маската да действа около 20 минути и след това отмийте. Содата има действие, неутрализиращо pH, което помага за контрола на себума, омазняването и запушването на порите. 

Маска с матча 

Смесете 1 чаена лъжица разтворим зелен чай матча с няколко капки вода. Трябва да получите гладка паста. Към нея добавете 2-3 капки масло от лавандула. Разбъркайте и нанесете върху чиста и суха кожа. Оставете да действа 30-40 минути и изплакнете. Матча има изключително мощни антиоксидантни и балансиращи секрецията на себум свойства, като нормализира омазняването, хидратира, кара кожата да сияе, свива и стяга порите. 

кожа пъпки маски за лице
