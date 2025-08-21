4 маски против черни точки

Черните точки и запушените пори могат да са неприятен резултат от мазната кожа. Но те могат да се появят и при суха кожа. И в двата случая е добре да действате за отстраняването на проблема с черните точки и запушените пори, като си приготвите някои ефективни маски, решаващи този проблем.

Предлагаме да опитате 4 ефективни домашни маски против запушени пори и поява на черни точки. Могат да се прилагат няколко пъти седмично за най-добри резултати. Съдържат единствено природни продукти, които носят само ползи за кожата без раздразнения и странични ефекти.

Маска със сода

Маската със сода е проста за приготвяне и съдържа единствено сода и вода. Смесете 1 чаена лъжица сода за хляб с няколко капки вода, така че да получите гладка паста, не много течна. Нанесете с много внимателни масажиращи движения по кожата, като избягвате зоната около очите. Оставете маската да действа около 20 минути и след това отмийте. Содата има действие, неутрализиращо pH, което помага за контрола на себума, омазняването и запушването на порите.

Маска с матча

Смесете 1 чаена лъжица разтворим зелен чай матча с няколко капки вода. Трябва да получите гладка паста. Към нея добавете 2-3 капки масло от лавандула. Разбъркайте и нанесете върху чиста и суха кожа. Оставете да действа 30-40 минути и изплакнете. Матча има изключително мощни антиоксидантни и балансиращи секрецията на себум свойства, като нормализира омазняването, хидратира, кара кожата да сияе, свива и стяга порите.

