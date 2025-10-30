Дянков: В управлението се води борба за политическо влияние и приписване на заслуги

В момента в управлението се води борба за политическо влияние и за това кой ще си припише заслуги за ключови решения, смята бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков.

„Виждате, че има боричкане кой да се покаже, че може би не взима решенията, но поне участва във взимането им. В тази връзка БСП излезе преди един-два дни с голям списък с теми, които ако наистина започнат да се обсъждат, ще отнемат поне пет години. Явно просто показват – "ние сме още живи", коментира Дянков пред БНТ.

Според него спорът около минималната работна заплата ще бъде решен още преди проектобюджетът да стигне до парламента.

По думите му забавянето на публикуването на проектобюджета е резултат от вътрешните противоречия в управляващата коалиция и слабата роля на Министерския съвет в процеса на вземане на решения

„Имаме широка коалиция – вляво БСП, вдясно ИТН, ГЕРБ е някъде по средата, ДПС - също. Преговорите са доста ожесточени. Втората причина е, че този бюджет трябва да се представи от Министерския съвет, но той не е в състояние да решава по-голяма част от темите – всичко отива в коалиционния съвет. Поради тази причина сме вече в нарушение на Закона за публичните финанси“, каза Дянков.

По думите му напрежението около минималната работна заплата и увеличението на осигуровките е очаквано. По думите му разликата в изчисленията е малка и няма да повлияе на дефицита, затова управляващите вероятно ще „върнат формулата“ и ще обявят решението като жест към обществото.