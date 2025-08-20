Оптометристи: Офталмолозите имат противоречия и това се отразява на нас

Оптометристите се обявиха срещу ограничението да преглеждат и предписват очила. Те обявиха, че са готови на протести.

"В обща конфигурация сме с други специалисти и не ни признават тези умения, които сме получили с дипломите си в България. Образованието ни е изключително фокусирано над определяне на рефракция и изписване на очила. Такъв е моделът и в Европа. Ако бъде по този начин приет медицинският стандарт и ни забранява да практикуваме в болниците, много лесно това ще бъде пренесено към наредбата за оптиките, където определяме диоптри и изписваме очила", заяви председателят на Българския съюз на оптометристите Златина Иванова.

В предаването “България сутрин” Иванова е останала неприятно изненадана, че институциите питат оптометристите каква точно е тяхната практика. Според нея би следвало това да се знае в точност още преди 15 години.

"Когато правим срещи по институции, включително в МЗ с експертния съвет, ни казват, че не знаят какво учим. Несериозно е това да е фокусът на дебата. Получаваме становище, че експертите нямат представа какво учим. МЗ можеше да върне това становище и да ги накара да се поинтересуват, не да ни карат тепърва да обясняваме. Как да се разберем с тях и защо е необходимо да го правим? Факт е, че тези програми съществуват", каза още Иванов пред Bulgaria ON AIR.

Преди две години оптометристите са предложили промяна на наредбата за оптиките и промяна в закона. Потърсили са подкрепа от здравния министър и чакат решение от МЗ за Медицинския стандарт по очни болести.

"Самите офталмолози имат противоречие в собствените си среди, което се отразява върху нас и пациентите. Приложили сме становища от пациентска организация, защото смятаме, че необходимостта от нас е доказана. Успешно сме реализирани, повече от 10 години работим чудесно в екип с офталмолозите", подчерта Иванова.

Председателят на Съюза на оптометристите посочи, че оптометристът е първична очна грижа - той има компетенцията да оцени вашия зрителен статус и да ви изпише очила. Има компетенцията да забележи вероятност за очно заболяване и да ви насочи към офталмолог.

