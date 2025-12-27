Две жени са загинали при пожари в Шуменско и Силистренско

През изминалото денонощие в България при пожари са загинали две жени, пострадали са четирима души, съобщи на сайта си Главната дирекция (ГД) “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН).

На 26 декември в 10:52 часа в Районната дирекция (РД) ПБЗН в Шумен е получен сигнал за пожар в къща в село Трем, община Хитрино, област Шумен. Произшествието е ликвидирано с три пожарни автомобила от РДПБЗН-Шумен. Загинала е жена на 85 г.

Също в петък, в 17:31 часа в РДПБЗН-Силистра е получен сигнал за пожар в къща в с. Нова Черна, община Тутракан, област Силистра. Огънят е загасен с един пожарен автомобил от Районна служба ПБЗН-Тутракан. Загинала е жена на 63 г.

За изминалото денонощие звената за ПБЗН са реагирали на 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара.

Преки материални щети са причинили 26 пожара, от които 18 – в жилищни сгради, един – в промишлена сграда и др. Без материални щети са възникнали 43 пожара, от които 25 са в отпадъци, 15 – в готварски уреди и комини, три – други.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции, от които три са при катастрофи.

Лъжливите повиквания са били девет, пише БТА.