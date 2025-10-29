Въздушната линейка транспортира родилка с обилна кръвозагуба

Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към болница в София, съобщава директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) – Благоевград д-р Красимир Михайлов.

Пациентката е на 35 години.

Вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Д-р Михайлов добавя, че състоянието на жената е овладяно. Новороденото остава в благоевградската болница, допълни той. / БТА