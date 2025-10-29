IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Въздушната линейка транспортира родилка с обилна кръвозагуба

На 35-годишната пациентка е направено секцио в Благоевград

29.10.2025 | 13:08 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Въздушната линейка транспортира родилка от Благоевград към болница в София, съобщава директорът на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСНП) – Благоевград д-р Красимир Михайлов.

Пациентката е на 35 години.

Вчера следобед по спешност е извършено секцио, но поради обилна кръвозагуба е потърсена възможност за въздушен транспорт към болница в столицата.

Д-р Михайлов добавя, че състоянието на жената е овладяно. Новороденото остава в благоевградската болница, допълни той. / БТА

