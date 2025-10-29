Укрити в кисело мляко златни накити заловиха на "Капитан Андреево"

Златни накити за 223 475 лева, укрити в кисело мляко, задържаха митническите служители при проверка на личен багаж на пътник в автобус, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Случаят е от 27 октомври около полунощ, когато на пункта пристига автобус с пловдивска регистрация. В автобуса, управляван от български гражданин, пътували и 13 пътници от Турция за България. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка.

При огледа на пътническия салон на една от седалките се установява, че има оставени две полиетиленови чанти с хранителни продукти, сред които и пет килограма кисело мляко в пластмасова кофа с капак.

След отваряне на капака митническият служител установява, че в млякото са потопени седем прозрачни опаковки с изделия от жълт метал - синджири, медальони, гривни, пръстени, колиета, обици, малка корона и др. Според извършената експертиза от вещо лице всички изделия са от 14-каратово злато с общо тегло 1241,53 грама на стойност 223 475,40 лева (114 261,16 евро).

В хода на проверката се установява, че златните накити са собственост на един от пътниците – български гражданин, с инициали Н.М., на 50 г.

По случая е образувано досъдебно производство. Н. М. е привлен като обвиняем и му е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 2000 лева, наложена му е и забрана да напуска страната, поясниха от пресцентъра на Апелативна прокуратура - Пловдив.