Три деца пребиха момче на 10 години в градския парк в Самоков

Три деца – на осем, десет и единадесет години, са пребили момче на десет години в градския парк "Крайискърец" в Самоков, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Малолетните са предадени на прокуратурата.

Работата по случая започнала след получен сигнал от мъж, че в парк „Крайискърец“ 10-годишният му син е бил нападнат и набит от три други деца. След проведени активни оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили извършителите. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 от Наказателния кодекс.