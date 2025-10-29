IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Три деца пребиха момче на 10 години в градския парк в Самоков

Малолетните са предадени на прокуратурата

29.10.2025 | 13:00 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Три деца – на осем, десет и единадесет години, са пребили момче на десет години в градския парк "Крайискърец" в Самоков, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София. 

Малолетните са предадени на прокуратурата. 

Работата по случая започнала след получен сигнал от мъж, че в парк „Крайискърец“ 10-годишният му син е бил нападнат и набит от три други деца. След проведени активни оперативно-издирвателни действия полицейските служители установили извършителите. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата с оглед прилагане разпоредбите на чл. 61, ал.1 от Наказателния кодекс.

