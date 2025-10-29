IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Метрото няма да превозва пътници по Линия 3 на 8 и 9 ноември

Метрополитен: Ще бъде осигурен заместващ транспорт

29.10.2025 | 13:16 ч.
Във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на трите нови станции от разширението на Линия 3 по бул. “Владимир Вазов“ и необходимата актуализация на софтуера на системите за контрол и управление на влаковото движение, Линия 3 ще бъде затворена за търговска експлоатация за периода от 00:00 часа на 8 ноември 2025 г. (събота) до 24:00 часа на 9 ноември 2025 г. (неделя). 

Информацията е на Столичния метрополитен, който добавя, че през този период ще бъде осигурен заместващ транспорт.

"Предварително се извиняваме за причиненото неудобство на ползващите Линия 3 и благодарим за проявеното разбиране", се казва още в съобщението на дружеството.

Линия 3 обслужва маршрута Хаджи Димитър - Горна баня (Хаджи Димитър - Овча купел).

метро пътници Линия 3 заместващ транспорт София Метрополитен актуализация софтуер
