Отвара от джинджифил - за баланс на кръвната захар и отслабване

Отварата от джинджифил има множество ползи за здравето. Тя е полезна, защото подобрява цялостното здраве, стимулира имунитета, подпомага отслабването, тъй като забързва метаболизма. Отварата от джинджифил се прави изключително лесно. Достатъчно е да сварите 1-2 корена от джинджифил в 1 литър вода. Отварата може да се пие както топла под формата на чай с лимон и мед, така и охладена с лимон и мента. И в двата варианта е изключително здравословна.

Кои са 5-те основни ползи от отварата от джинджифил?

1. Помага за отслабване

Отварата от джинджифил е наситена с антиоксиданти, витамини, минерали, които имат благотворно влияние върху метаболизма. Комбинацията от тези микроелементи има разграждащо влияние спрямо мастната тъкан. Освен това отварата от джинджифил ускорява обмяната на вещества, като съдейства за постигането на по-бързи ефекти при спазване на хранителен режим. Вълшебната отвара дължи тези свойства преди всичко на активните вещества на джинджифила, в частност гингеролът, който е основният антиоксидант, намиращ се в този корен.

2. Контрол на кръвната захар.

Отварата от джинджифил е изключително полезна в контрола на кръвната захар. Тя подобрява картината при диабет, както и при инсулинова резистентност, тъй като стимулира рецепторите в клетките, отговарящи за инсулиновия отговор. По този начин въглехидратите и захарите от храната се разпадат по-бавно и по-качествено до глюкоза, която се използва за енергия. Това е и допълнителен бонус в отслабването, тъй като този механизъм играе съществена роля в контрола на теглото и мастната тъкан.

Източник: Отвара от джинджифил с 5 ползи за здравето