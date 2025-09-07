IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

Отвара от джинджифил - за баланс на кръвната захар и отслабване

Подсилва и имунитета

07.09.2025 | 14:25 ч. Обновена: 07.09.2025 | 16:25 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Отварата от джинджифил има множество ползи за здравето. Тя е полезна, защото подобрява цялостното здраве, стимулира имунитета, подпомага отслабването, тъй като забързва метаболизма. Отварата от джинджифил се прави изключително лесно. Достатъчно е да сварите 1-2 корена от джинджифил в 1 литър вода. Отварата може да се пие както топла под формата на чай с лимон и мед, така и охладена с лимон и мента. И в двата варианта е изключително здравословна. 

Кои са 5-те основни ползи от отварата от джинджифил?

1.    Помага за отслабване 

Отварата от джинджифил е наситена с антиоксиданти, витамини, минерали, които имат благотворно влияние върху метаболизма. Комбинацията от тези микроелементи има разграждащо влияние спрямо мастната тъкан. Освен това отварата от джинджифил ускорява обмяната на вещества, като съдейства за постигането на по-бързи ефекти при спазване на хранителен режим. Вълшебната отвара дължи тези свойства преди всичко на активните вещества на джинджифила, в частност гингеролът, който е основният антиоксидант, намиращ се в този корен.

2.    Контрол на кръвната захар. 

Отварата от джинджифил е изключително полезна в контрола на кръвната захар. Тя подобрява картината при диабет, както и при инсулинова резистентност, тъй като стимулира рецепторите в клетките, отговарящи за инсулиновия отговор. По този начин въглехидратите и захарите от храната се разпадат по-бавно и по-качествено до глюкоза, която се използва за енергия. Това е и допълнителен бонус в отслабването, тъй като този механизъм играе съществена роля в контрола на теглото и мастната тъкан. 

Източник: Отвара от джинджифил с 5 ползи за здравето

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

джинджифил имунитет напитки
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem