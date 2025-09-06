Учени открили признаци за внезапно спиране на сърцето

Учени от Университета в Гьотеборг са идентифицирали характерни признаци, които могат да предшестват внезапния аритмичен синдром (SADS), една от основните причини за неочаквана сърдечна смърт при млади хора и спортисти. Резултатите от проучването са представени на конгреса ESC Preventive Cardiology 2025 и публикувани от Европейското дружество по кардиология.

Анализът обхваща всички 903 случая на внезапна сърдечна смърт при хора на възраст от 1 до 36 години, настъпили в Швеция през 2000–2010 г. Оказа се, че аритмичната смърт е причината в 22% от случаите. Най-често, малко преди трагедията, пациентите са изпитвали припадъци, конвулсивни епизоди и патологични промени в електрокардиограмата. Повече от половината от хората съобщават за симптоми като палпитации (силно биене на сърцето), гадене, повръщане или признаци на инфекция. Изследователите подчертават, че около една трета от пациентите са потърсили медицинска помощ в рамките на шест месеца преди смъртта, но ранните признаци са останали неразпознати. Особено тревожен беше фактът, че някои от тях преди това са били диагностицирани с аритмия или психиатрични разстройства, което би могло да е влошило риска.

Авторите смятат, че систематичното записване на подобни симптоми по време на посещения при лекар, както и по-обширният скринингов преглед, ще помогнат за своевременното идентифициране на хора в риск и предотвратяване на внезапна смърт.

Преди това учените установиха, че бета-блокерите не винаги отговарят на очакванията на лекарите. Ако преди това са били считани за задължително средство за лечение след инфаркт, нови проучвания показват, че в съвременните условия тяхната ефективност е ограничена и всъщност не намалява риска от усложнения при всички пациенти. | БГНЕС