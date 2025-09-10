Употребата на канабис може да влияе на фертилността при жените

Ново изследване показва, че употребата на канабис може да повлияе на фертилността при жените, съобщи „Евронюз“.

Учени в Канада са тествали проби от жени, подложени на инвитро оплождане (IVF), като са открили, че пробите, положителни за тетрахидроканабинол (THC) – психоактивната съставка в канабиса, която предизвиква усещането за „опиянение“ – показват признаци на по-лоши резултати.

Сред тези признаци са по-малък брой хромозомално нормални ембриони, което е свързано с неуспешна имплантация, спонтанен аборт и несъвместимост с живота, гласи изследването, публикувано в списание Nature Communications.

Канадски и израелски учени анализирали 1 059 проби от фоликуларна течност – течността в яйчниците, която обгражда и храни развиващата се яйцеклетка. 62 проби съдържали метаболити на THC, което показва употреба на канабис. Именно тези проби показвали аномалии в броя на хромозомите средно.

Забележително е, че степента на узряване на яйцеклетките – процентът на яйцеклетките, които успешно се развиват и могат да бъдат оплодени – също е засегната от THC. Въпреки това ефектът се проявявал само при нива на THC, по-високи от средните, открити в пробите на пациентките.

Водещата авторка на изследването Синтия Дювал посочи, че ключовото предимство на тяхната работа е възможността да се измерят директно нивата на THC в пробите, докато повечето други изследвания се основават на самодекларация, а много жени не признават употребата на канабис.

Авторите уточняват, че резултатите се отнасят само за определен тип незрели яйцеклетки. Изследването не е отчело фактори като възрастта на жените, които също влияят на здравето на яйцеклетките, и не е ясно колко често или колко канабис са употребявали участничките.