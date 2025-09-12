Две бъбречни трансплантации извършиха в Александровска болница

Две бъбречни трансплантации са извършени в Александровска болница, съобщиха от лечебното заведение. Бъбреците на 52-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, са трансплантирани късно тази нощ на жени, засегнати от хронична бъбречна недостатъчност. Реципиенти са избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи.

Едната трансплантирана е на 45 г. от Костандово и провежда хемодиализно лечение от 11 месеца. Другата е на 39 г. от София, на хемодиализа от 12 години. Пациентките се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза.

Екипът на Александровска болница изказва искрени съболезнования на близките на починалата жена и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.

По-рано днес от Военномедицинска академия съобщиха за извършена чернодробна трансплантация.