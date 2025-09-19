Бързи закуски за заети родители

Сутрините могат да се усещат като вихрушка – обличане на децата, опаковане на обеди и опити да излезете от вкъщи навреме. Но това не означава, че трябва да пропускате закуската или да разчитате на сладки зърнени закуски. Тези 5-минутни сутрешни рецепти са идеални за заети родители, които искат по-добри домашни ястия без стрес от всичко това.
Опитайте 3 бързи рецепти за детска закуска:
Парфета с кисело мляко за една нощ
За тази бърза рецепта за закуска просто трябва да сложите в буркан от предната вечер следните продукти:
- кисело мляко;
- малко плодове;
- гранола.
На сутринта закуската вече е готова! Децата ви дори могат да изберат свои собствени вкусове, ако имате малко свободно време и искате да направите сутрините малко по-забавни.
Бързи рулца за закуска (сладки или солени)
Рулцата за закуска са перфектни за вкъщи в училище – и можете да ги направите сладки или солени!
Сладка рецепта:
- намажете малко крема сирене, ядково масло или хумус върху пълнозърнеста тортила;
- след това добавете резенчета банан или плодове, навийте на руло и нарежете на кръгчета.
Приготвянето отнема по-малко от минута!
