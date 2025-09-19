Бързи закуски за заети родители

Сутрините могат да се усещат като вихрушка – обличане на децата, опаковане на обеди и опити да излезете от вкъщи навреме. Но това не означава, че трябва да пропускате закуската или да разчитате на сладки зърнени закуски. Тези 5-минутни сутрешни рецепти са идеални за заети родители, които искат по-добри домашни ястия без стрес от всичко това.

Опитайте 3 бързи рецепти за детска закуска:

Парфета с кисело мляко за една нощ

За тази бърза рецепта за закуска просто трябва да сложите в буркан от предната вечер следните продукти:

кисело мляко;

малко плодове;

гранола.

На сутринта закуската вече е готова! Децата ви дори могат да изберат свои собствени вкусове, ако имате малко свободно време и искате да направите сутрините малко по-забавни.

Бързи рулца за закуска (сладки или солени)

Рулцата за закуска са перфектни за вкъщи в училище – и можете да ги направите сладки или солени!

Сладка рецепта:

намажете малко крема сирене, ядково масло или хумус върху пълнозърнеста тортила;

след това добавете резенчета банан или плодове, навийте на руло и нарежете на кръгчета.

Приготвянето отнема по-малко от минута!

