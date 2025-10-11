IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Разработиха наночастици, които драстично повишават ефективността на ваксините срещу рак

Новата технология действа като универсална платформа

11.10.2025 | 13:32 ч. 1
Снимка: Pixabay/ jarmoluk

Учени от Университета на Масачузетс са разработили нов тип наночастици, които драстично повишават ефективността на ваксините срещу рак. Разработката е описана в Cell Reports Medicine (CRM). 

Създадените липидни наночастици носят два „алармени сигнала“ за имунната система – агонисти на STING и TLR4 пътищата. Тази комбинация активира ключови имунни клетки, увеличава производството на интерферон и значително увеличава ефективността на ваксинацията при експерименти с мишки. След прилагане, животните не само унищожават тумори, но и запазват имунната памет, предотвратявайки рецидив на заболяването. 

Новата технология действа като универсална платформа: тя може да бъде персонализирана за различни видове рак, включително меланом, рак на панкреаса и тройно негативен рак на гърдата. Според авторите, следващите стъпки са тестове за безопасност и подготовка за клинични изпитвания върху хора. Преди това учените са установили, че редовната консумация на моркови намалява риска от рак на червата, особено ако те се отглеждат с помощта на минерали от дълбоководна вода.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рак лечение частици наночастици ваксина
