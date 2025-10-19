Отслабване със средиземноморска диета

Средиземноморската диета е стил на хранене, вдъхновен от традиционните хранителни навици на страните около Средиземно море – Гърция, Италия, Испания са сред най-влиятелните в областта на храненето в стила на Средиземноморието. Средиземноморската диета не е категоричен хранителен план, а по-скоро стил, модел на хранене, който включва определени хранителни продукти в определени пропорции.

Какво включва средиземноморската диета и стил на хранене:

Много зеленчуци, плодове, бобови растения, ядки, семена

Пълнозърнести храни, като кафяв ориз, киноа, пълнозърнеста пшеница

Здравословни мазнини, особено зехтин, маслини, ядки

Умерени количества риба и морски дарове

По-малки количества птиче месо, яйца, нискомаслени млечни продукти

Минимално количество червено или тлъсто месо, сладкиши, преработени храни

Билки, подправки, чесън, лук за вкус вместо прекомерно количество сол или сосове, включително готови

Умерени количества вино

Според клиника Кливланд средиземноморската диета има такъв голям успех в здравословен смисъл, защото включва и фактори, влияещи на начина на живот. Сред тях са споделяне на храната с любими хора, физическа активност и наслаждаване на храна в спокойна обстановка.

Ползите за здравето, свързани със средиземноморската диета, включват по-добро сърдечносъдово здраве, по-добро регулиране на кръвната захар, по-нисък риск от метаболитен синдром, забавяне на стареенето на клетките и организма, според Medical News Today.

Източник: Средиземноморска диета: 7-дневно меню за отслабване