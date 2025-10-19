Отслабване със средиземноморска диета

Средиземноморската диета е стил на хранене, вдъхновен от традиционните хранителни навици на страните около Средиземно море – Гърция, Италия, Испания са сред най-влиятелните в областта на храненето в стила на Средиземноморието. Средиземноморската диета не е категоричен хранителен план, а по-скоро стил, модел на хранене, който включва определени хранителни продукти в определени пропорции.
Какво включва средиземноморската диета и стил на хранене:
- Много зеленчуци, плодове, бобови растения, ядки, семена
- Пълнозърнести храни, като кафяв ориз, киноа, пълнозърнеста пшеница
- Здравословни мазнини, особено зехтин, маслини, ядки
- Умерени количества риба и морски дарове
- По-малки количества птиче месо, яйца, нискомаслени млечни продукти
- Минимално количество червено или тлъсто месо, сладкиши, преработени храни
- Билки, подправки, чесън, лук за вкус вместо прекомерно количество сол или сосове, включително готови
Умерени количества вино
Според клиника Кливланд средиземноморската диета има такъв голям успех в здравословен смисъл, защото включва и фактори, влияещи на начина на живот. Сред тях са споделяне на храната с любими хора, физическа активност и наслаждаване на храна в спокойна обстановка.
Ползите за здравето, свързани със средиземноморската диета, включват по-добро сърдечносъдово здраве, по-добро регулиране на кръвната захар, по-нисък риск от метаболитен синдром, забавяне на стареенето на клетките и организма, според Medical News Today.
Източник: Средиземноморска диета: 7-дневно меню за отслабване