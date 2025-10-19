IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отслабване със средиземноморска диета

Съвети и принципи, които да следвате

19.10.2025 | 13:30 ч. 2
Средиземноморската диета е стил на хранене, вдъхновен от традиционните хранителни навици на страните около Средиземно море – Гърция, Италия, Испания са сред най-влиятелните в областта на храненето в стила на Средиземноморието. Средиземноморската диета не е категоричен хранителен план, а по-скоро стил, модел на хранене, който включва определени хранителни продукти в определени пропорции. 

Какво включва средиземноморската диета и стил на хранене:

  • Много зеленчуци, плодове, бобови растения, ядки, семена
  • Пълнозърнести храни, като кафяв ориз, киноа, пълнозърнеста пшеница
  • Здравословни мазнини, особено зехтин, маслини, ядки
  • Умерени количества риба и морски дарове
  • По-малки количества птиче месо, яйца, нискомаслени млечни продукти
  • Минимално количество червено или тлъсто месо, сладкиши, преработени храни
  • Билки, подправки, чесън, лук за вкус вместо прекомерно количество сол или сосове, включително готови

Умерени количества вино 

Според клиника Кливланд средиземноморската диета има такъв голям успех в здравословен смисъл, защото включва и фактори, влияещи на начина на живот. Сред тях са споделяне на храната с любими хора, физическа активност и наслаждаване на храна в спокойна обстановка.

Ползите за здравето, свързани със средиземноморската диета, включват по-добро сърдечносъдово здраве, по-добро регулиране на кръвната захар, по-нисък риск от метаболитен синдром, забавяне на стареенето на клетките и организма, според Medical News Today.

