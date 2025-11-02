Обструктивната сънна апнея може да бъде свързана с микрокървене в мозъка

Ново изследване показва, че обструктивната сънна апнея (OSA) – състояние, при което дихателните пътища се запушват по време на сън – може да бъде свързана с по-висок риск от микрокървене в мозъка, което от своя страна повишава вероятността от деменция и болест на Алцхаймер, съобщава Си Ен Ен.

Изследването, публикувано в списание JAMA Network Open, установява, че хората с умерена до тежка форма на OSA имат повишен риск от поява на нови мозъчни микрокървения.

Тези малки кръвоизливи са често срещани при възрастните хора, но присъствието им е свързано с по-висок риск от инсулт и ускорено когнитивно влошаване, посочва д-р Джонатан Граф-Радфорд от клиниката „Майо“.

„Всичко, което увеличава микрокървенията, е от значение за стареенето на мозъка,“ подчертава той.

Обструктивната сънна апнея възниква, когато меките тъкани в гърлото се отпускат и блокират дихателните пътища по време на сън, причинявайки спиране на дишането за кратки периоди. Тя се различава от централната апнея, при която мозъкът временно не изпраща сигнал за дишане.

Според д-р Руди Танци от Харвардския университет, който не е участвал в изследването, резултатите трябва да бъдат сигнал за действие както за лекарите, така и за пациентите.

„Не го игнорирайте. Направете нещо. Не става дума само за риска от микрокървения, а и за това, че нарушеното дишане и лошият сън ускоряват стареенето на мозъка и повишават риска от Алцхаймер“, казва Танци.

Според експертите, време е да потърсите лекар, ако:

хъркате силно и често;

партньорът ви забелязва спиране на дишането или задушаване по време на сън;

сте сънливи, раздразнителни, разсеяни или постоянно гладни през деня;

страдате от нощно изпотяване (30% от хората с апнея го имат);

се будите по няколко пъти на нощ, стискате зъби или имате сутрешни главоболия.

Специалистите подчертават, че ранното диагностициране и лечение на апнеята може да предпази мозъка от по-бързо стареене и когнитивен спад.