Напитка за детокс на организма

С полезни съставки

12.11.2025 | 23:55 ч. 0
Снимка: istock

Човешкото тяло е уникална система, която се детоксикира всеки ден, постоянно. Така например белите дробове изхвърлят въглероден диоксид и филтрират замърсители от въздуха, черният дроб пък неутрализира токсини, лекарства и алкохол, като ги превръща във вещества, които могат да се изхвърлят от организма.

Бъбреците имат задачата да филтрират кръвта и да изхвърлят отпадните вещества чрез урината. Нашата кожа като най-голям орган в човешкото тяло също чрез потта отделя някои отпадни вещества. Благодарение на храносмилателната система чрез червата се изхвърлят неусвоени храни и метаболитни отпадъци.

Въпреки това, дори водейки здравословен начин на живот, в тялото ни остават токсини. Живеем в замърсена среда. Възможно е да консумираме замърсена вода, дишаме не толкова чист въздух. Да не забравяме за козметиката, която ползваме, почистващите препарати за дома, лекарствата... Натрупването на токсини може да доведе до слаб имунитет, умора, възпаления. 

Организмът ни се нуждае от нашата помощ, за да подпомогнем детокс процесите. Ето защо е важно да обърнем внимание на начина си на живот и хранене. 

Природата ни е дарила с уникални хранителни продукти, някои от които в комбинация имат почистващ и укрепващ ефект за тялото ни. Като в тази детокс напитка, подходяща за консумация през цялата година. 

детокс тяло лимон
