Диабет: Предразположени сме, ако имаме роднина със заболяването

Днес отбелязваме Световният ден на диабета - инициативата е на Международната диабетна федерация с цел повишаване на осведомеността за заболяването.

Ендокринологът д-р Мария Калинкова каза, че тенденцията е плашеща - предполага се, че до 2050 г. над 800 млн. души в световен мащаб ще се разболеят от диабет. “Превенцията е ключова да се предприемат мерки навреме. Дори в началните етапи може напълно да се излекува това заболяване", обясни ендокринологът в предаването “България днес”.

Генетичната предразположеност

Д-р Калинкова обясни, че най-разпространен е Диабет тип 2. По думите на специалиста сме застрашени, ако имаме роднина, който страда от заболяването. Рисковите фактори са свързани преди всичко с начина на живот - това е решаващото. Как се храним и какви са нашите двигателни навици, обърна внимание специалистът.

Старческият диабет се развива все повече, долната граница пада и дори деца заболяват от този тип диабет, предупреди д-р Калинкова пред Bulgaria ON AIR.

Първата препоръка в гайдлайните е промяна в начина на живот, свързана с редовно хранене, с храни богати на фибри и протеини, без бургери и пици. "Храненето е около 40-50 процента от цялото лечение на предиабета и захарния диабет. трябва да променим нашите навици. СЗО препоръчва около 150 часа на седмица физическа активност, да се храним 5 пъти дневно - често и по малко", обясни д-р Калинкова.

Хормонални проблеми, митовете при диетите

Трябва да се изключи хормонален проблем - ако щитовидната жлеза работи забавено, това води до покачване на телесно тегло, отбеляза д-р Калинкова.

"Ендокринологът трябва да подходи индивидуално към пациента. Всеки човек е индивидуален - при част от пациентите проблемът може да е в менопаузата, при други - в щитовидната жлеза - при трети - в лошите хранителни навици", посочи още лекарят.

Стрес

Според д-р Калинкива няма как да избягаме от стреса в ежедневието, но въпросът е в намирането на баланс.

"Когато имаме стрес, трябва да си доставяме положителни емоции - разходки, емоции със семейството, психологическа подкрепа... Сънят е ключов за възстановяването и енергията ни", обясни ендокринологът.

Жените по-често прибягват до драстични диети и това води до хормонални дисбаланси, заяви д-р Калинкова и алармира, че сме сред лидерите по детско затлъстяване, което води до редица заболявания.

