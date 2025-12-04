Учени: Портокаловият сок влияе на хиляди гени в имунните клетки

Въпреки че портокаловият сок е само част от ежедневната закуска за повечето от нас, учените казват, че тази обикновена напитка има много по-голямо въздействие върху тялото, отколкото може би сме осъзнавали.

Неотдавнашно проучване установи, че редовната консумация на портокалов сок променя начина, по който работят хиляди гени в нашите имунни клетки.

Значителен брой от тези гени участват в механизми, които регулират кръвното налягане, намаляват възпалението и контролират метаболизма на захарта. Това са критични процеси за дългосрочното сърдечно-съдово здраве.

Дейвид К. Гейз, старши преподавател по химична патология в Университета на Уестминстър, обясни промените, които консумацията на портокалов сок причинява в човешкото тяло, с примери от изследвания. Статията му е публикувана в The Conversation.

Намаляване на гените, свързани с възпаление и кръвно налягане

В скорошни изследвания възрастни са пили по 500 мл чист пастьоризиран портокалов сок всеки ден в продължение на два месеца.

В края на 60-ия ден, гени, свързани с възпалението, като NAMPT, IL6, IL1B и NLRP3, които се активират по време на стрес, са се оказали по-малко активни. Генът SGK1, който влияе върху способността на бъбреците да задържат натрий, също е показал по-ниска активност. Тези промени са в съответствие с предишни открития, показващи, че редовната консумация на портокалов сок понижава кръвното налягане при млади хора.

Според изследователите, тези резултати показват, че портокаловият сок предизвиква малки, но значителни промени в регулаторните системи на организма, което води до отпускане на кръвоносните съдове, намаляване на възпалението и защита на здравето на сърцето.

Антиоксидантните и противовъзпалителните свойства на флавоноида хесперидин в портокалите са отдавна признати. Новото проучване показва също, че процеси като високо кръвно налягане, холестеролен баланс и метаболизъм на захарта са повлияни от този естествен компонент.

Типът на тялото също променя реакцията. Гените, свързани с метаболизма на мазнините, са били по-засегнати при хора с наднормено тегло, докато гените, свързани с възпалението, показват по-изразени промени при по-слабите участници.

Може да намали инсулиновата резистентност и холестерола

Според анализ на 15 контролирани проучвания, включващи 639 души, редовната консумация на портокалов сок може да намали инсулиновата резистентност и LDL холестерола. Инсулиновата резистентност е ключов индикатор за преддиабет, докато високият холестерол увеличава риска от сърдечни заболявания.

В друго проучване, включващо участници с наднормено тегло, няколко седмици ежедневна консумация на портокалов сок леко понижават систоличното кръвно налягане и повишават нивата на HDL, известен като добър холестерол.

Въпреки че тези промени може да изглеждат малки, те могат да окажат значително влияние върху здравето на сърцето през годините.

В проучвания върху метаболитите е установено, че портокаловият сок влияе върху усвояването на енергия, междуклетъчната комуникация и възпалителните пътища. След един месец доброволци, които пият сок от червен портокал, показват увеличение на чревните бактерии, които произвеждат късоверижни мастни киселини. Тези вещества са свързани със здравословно кръвно налягане и ниски нива на възпаление.

В проучване на хора с метаболитен синдром, портокаловият сок е подобрил ендотелната функция, която се отнася до способността на съдовете да се отпускат и разширяват. По-добрата ендотелна функция е свързана с намален риск от инфаркт.

Въпреки че някои проучвания не са открили големи промени в HDL и триглицеридите, общата тенденция е, че портокаловият сок намалява възпалението, насърчава кръвообращението и подобрява маркерите за риск от сърдечни заболявания.

Проучване във фабрика за портокалов сок в Бразилия установи, че работниците имат по-ниски нива на апо-B, маркер, който отразява частиците, пренасящи холестерол, които увеличават риска от инфаркт.