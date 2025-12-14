3 добавки за женското здраве след 40

Чувствате се уморени, стресирани или ви липсва енергия? Ами ако решението се крие в есенциалните микроелементи? Д-р Минди Пелц, известен експерт по здраве и уелнес, подчертава решаващото значение на определени добавки за оптимизиране на здравето на жените, мъжете и всички останали. Кои са те?
Магнезий
Ценният „съюзник“ на жените, д-р Минди Пелц често подчертава значението на магнезия за здравето на жените. Този есенциален минерал играе ключова роля в над 300 ензимни реакции в тялото. Защо магнезият е толкова важен за жените?
Управление на стреса и тревожността
Магнезият помага за регулиране на нервната система, насърчава релаксацията и намалява нивата на стрес и тревожност – често срещани състояния сред жените.
Подобрен сън
Чрез насърчаване на производството на мелатонин, хормонът на съня, магнезият може да помогне за подобряване на качеството и продължителността на съня.
Подкрепа за хормоналния баланс
Магнезият може да помогне за облекчаване на симптомите на предменструален синдром (ПМС), като крампи, промени в настроението и задържане на вода.
Източник: Експерт по женско здраве: 3 добавки, без които не може жената след 40