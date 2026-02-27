Испания предупреди СЗО за вирус на свински грип, предаван от човек на човек

Испания е изпратила предупреждение до СЗО за предполагаемо предаване от човек на човек на вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, съобщава Ройтерс, позовавайки се на говорител на здравните власти в Каталуния.

В изявление на каталунските здравни власти се казва, че рискът за населението е бил оценен като “много нисък“.

Заразеното лице не е проявило грипоподобни респираторни симптоми и тестове с директен контакт са установили, че вирусът не се препредава, се добавя в изявлението.

Според материал на в. “Паис“, в който се цитират източници от здравните власти в Каталуния, пациентът, който вече се е възстановил, не е имал контакти с прасета или свиневъдни ферми, което е накарало експертите да заключат, че става въпрос за предаване на патогена от човек на човек.

Това е предизвикало опасения заради потенциала от избухването на пандемия, ако вируса на свински грип се рекомбинира с вирус на човешки грип, което може да се случи, ако прасе се зарази с двата вида едновременно.

СЗО все още не е отговорила на запитването за коментар по случая.

През 2023 г. Нидерландия също предупреди СЗО за потвърдено заразяване на човек с вирус на свински грип от варианта А(H1N1)v, като тогава заразеният също нямаше история на работа в близост до животни.

През 2009 г. избухна пандемия от свински грип, при която бяха заразени милиони хора. Тя бе причинена от вирус, съдържащ генетичен материал от вируси, циркулиращи в прасета, птици и хора. / БТА