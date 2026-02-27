Как да имаме бърз метаболизъм след 35?

След като преминем границата на средата на 30-те си години, много от нас започват да забелязват фини, но устойчиви промени в тялото си: същата храна води до покачване на килограми, енергията намалява по-лесно, а отслабването става по-предизвикателно. Това не е просто усещане – това е биология. Около 30–35-годишна възраст базалният метаболизъм (BMR) – количеството калории, които тялото изгаря в покой – постепенно започва да намалява. Това забавяне е свързано с хормонални промени, постепенна загуба на мускулна маса, промени в инсулиновата чувствителност и фактори на начина на живот като сън и ниво на активност. Добрата новина? Съществуват научно обосновани начини да подкрепим и „рестартираме“ метаболизма си след 35, за да се чувстваме по-енергични, по-стройни и по-здрави.

Защо метаболизмът се променя след 35?

Метаболизмът е процесът, чрез който тялото превръща храната и напитките в енергия. С напредване на възрастта:

Мускулната маса естествено намалява, а мускулите изгарят повече калории от мастната тъкан – следователно по-малко мускули означава по-бавен метаболизъм в покой.

Хормоналните промени (естроген, тестостерон, растежен хормон) влияят върху начина, по който тялото съхранява мазнини, регулира апетита и използва глюкозата.

Регулацията на кръвната захар може да се влоши, което води до по-чести пристъпи на глад и желание за сладко.

Стресът и липсата на сън нарушават баланса на хормоните лептин и грелин, които контролират глада и ситостта.

Важно е да се разбере, че метаболизмът не е „развален“ след 35 – той просто се адаптира. За да функционира оптимално, трябва съзнателно да го подкрепяме чрез правилни навици.

