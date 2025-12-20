Какво трябва да знаете за въглехидратите?

Въглехидратите често имат лоша репутация, особено в културата на диетите, но те определено не са враг. Те всъщност са важен източник на енергия и играят централна роля във функционирането на тялото ни. Ключът е в избора на въглехидрати и в тяхното количество, защото не всички въглехидрати са еднакви, напомня Клиника Кливланд.

Разбиране на въглехидратите: прости срещу сложни

Какво представляват простите въглехидрати?

Простите въглехидрати (или „захари“) се състоят от къси вериги от захарни молекули, което означава, че се усвояват много бързо. Те включват трапезна захар, мед, газирани напитки, но също и естествените захари в плодовете и млякото. Тъй като повишават бързо кръвната захар, те могат да доведат до бързи енергийни пикове.

Какво представляват сложните въглехидрати?

Сложните въглехидрати се състоят от по-дълги вериги от захарни молекули – като нишесте и фибри. Тялото ви се нуждае от повече време, за да ги разгради. По-бавното усвояване означава по-постепенно освобождаване на енергия, което поддържа по-стабилна кръвна захар и ви помага да се чувствате сити по-дълго, според Verywell Fit.

Храните, богати на фибри или устойчиво нишесте, като пълнозърнести храни, бобови култури, зеленчуци и ядки, са примери за „добри въглехидрати“. Тези видове също подпомагат подхранването на чревния микробиом.

