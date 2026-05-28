ЕС изпрати първи дози експериментален препарат срещу хантавирус

Първите дози от експериментален антивирусен препарат за лечение на хантавирус са изпратени до Франция, Испания и Нидерландия, съобщи Reuters, като се позова на Европейската комисия.

Заради липсата на специфично лечение за хантавирус Европейската агенция по лекарствата е определила медикамента "Фавипиравир" като най-вероятния кандидат за употреба в рамките на клинични изпитвания или протоколи за палеативна употреба, посочват от Комисията.

Японската компания Fujifilm Pharmaceuticals е дарила 1400 таблетки "Фавипиравир", поискани от Франция, Испания и Нидерландия.

ЕС стартира и спешни процедури за обществени поръчки, за да осигури допълнителни дози, ако през следващите седмици бъдат потвърдени нови случаи на хантавирус.

Досега 13 души са дали положителни проби за хантавирус във връзка с круизен кораб, който е в центъра на огнището. Те се лекуват в Нидерландия, Франция, Испания, Швейцария, САЩ и Южна Африка.

Хантавирусите се пренасят от гризачи и могат да доведат до сериозни здравословни усложнения. По оценки на СЗО всяка година в световен мащаб се регистрират до 100 000 случая на заразяване при хора.

Вирусът може да бъде смъртоносен, макар тежестта на протичането да зависи от конкретния щам. Той не се предава лесно от човек на човек.

От началото на последното огнище са починали трима души, пише БТА.