Диагностицираха я с три вида рак, защото изневеряващият ѝ съпруг ѝ лепнал венерическа болест

Почти всеки случай на рак на маточната шийка - цели 99,7% - се причинява от човешкия папиломен вирус (HPV), полово предавана инфекция. HPV се свързва и с над 90% от аналните ракови заболявания и около 69% от рака на женските външни полови органи.

А Айлийн Макгил Фокс се бори и с трите.

Омъжена близо 30 години и майка на четири деца, тя веднага си прави изследвания за полово предавани инфекции, след като през 2017 г. разбира за изневярата на съпруга си. Първоначалните резултати са отрицателни за сифилис, гонорея и ХИВ.

Година по-късно обаче, по време на рутинна цитонамазка, става ясно, че е положителна за HPV - вирус, който не се включва в стандартния панел за изследване на полово предавани инфекции.

Два месеца по-късно ѝ е поставена диагноза рак на вулвата, скоро след това и рак на маточната шийка, а пет години след първоначалната диагноза HPV - и анален рак.

Дълга битка с тежко лечение

През последните седем години тя преминава през различни лечения, включително хистеректомия заради рака на маточната шийка, както и редовни, болезнени лазерни процедури и премахване на кожни участъци във вулвата и аналния канал, за да бъдат унищожени предракови клетки.

Няма как Айлийн да знае със сигурност кога се е заразила с HPV, тъй като някои щамове могат да останат незабелязани години - дори десетилетия. В повечето случаи обаче вирусът се изчиства сам в рамките на около две години.

HPV се свързва с няколко вида рак, включително на маточната шийка, гърлото, влагалището, пениса, както и на главата и шията - една от най-бързо нарастващите групи онкологични заболявания, свързани с вируса.

Изследванията показват още, че веднъж развие ли човек рак, свързан с HPV, рискът от поява на друг такъв значително се увеличава.

Превенция, за която много хора не мислят навреме

Лекарите са категорични, че заболяванията на Айлийн са могли да бъдат предотвратени чрез ваксината срещу HPV - и днес тя е решена да говори открито и да информира повече хора.

"Когато казвам на хората, че имам анален рак, реакцията ми е: "Такова е положението." Нека говорим за вулви, ануси и маточни шийки. Нека махнем стигмата и завоалирания език около тези теми", казва Айлийн пред Tampa Bay Times. Тя допълва, че ако тогава е знаела това, което знае днес, изобщо нямало да се колебае да си постави ваксината: "Ако може да се случи на омъжена жена с 30-годишен брак, може да се случи на всеки."

Когато ваксината срещу HPV става достъпна за първи път през 2006 г., Айлийн не ѝ обръща внимание - вече е омъжена и има деца, пише New York Post.

В момента ваксината се препоръчва за хора на възраст между 9 и 26 години, като най-подходящата възраст е 11-12 години.

През 2018 г. Food and Drug Administration разширява препоръките и позволява ваксината да бъде поставяна и на хора между 27 и 45 години, но за тази възрастова група е необходима предварителна консултация с лекар, за да се прецени нуждата и потенциалните рискове.

Почти всички сексуално активни хора се срещат с HPV в даден момент от живота си, тъй като вирусът е силно заразен и се предава чрез генитален контакт по време на полов акт.

Въпреки че при много хора инфекцията протича безсимптомно и отшумява сама, близо 50 000 души развиват рак.