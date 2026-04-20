Как да се храните за хормонален баланс по време на менопауза

По време на менопаузата тялото ви се променя. Нивата на естроген спадат, метаболизмът се забавя и теглото - особено около средната част на тялото - вероятно се съпротивлява на старите ви трикове. Но ето добрата новина: храната може да бъде лекарство. В следващите редове ви предлагаме три нискокалорични, вкусни ястия, специално за дами в менопауза.
Печена сьомга със салата от леща и ленено семе
Продукти (за 1 порция):
- 120 г филе от сьомга
- ½ чаша сварена зелена леща
- 1 с.л. смляно ленено семе
- 2 чаши микс от листни зеленчуци
- 1 с.л. зехтин
- лимонов сок
- сол
- черен пипер
Загрейте фурната до 200 градуса. Подправете сьомгата със сол и черен пипер. Печете 10–12 минути. В купа разбъркайте лещата, лененото семе и зелените зеленчуци със зехтин и лимонов сок. Поставете топлата сьомга върху салатата. Сервирайте веднага.
- Калории: 390
- Протеини: 32 г
- Фибри: 11 г
Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението и поддържат здравето на мозъка по време на хормонални колебания. Лещата осигурява растителни протеини и фибри за стабилизиране на кръвната захар (от решаващо значение за справяне с апетита и промените в настроението). Лененото семе е богато на лигнани - фитоестрогени, които нежно имитират естрогена и могат да облекчат горещите вълни.
Пържено тофу и броколи с куркума
Съставки (за 1 порция):
- 100 г твърдо тофу, нарязано на кубчета
- 1 чаша розички броколи
- ½ червена чушка, нарязана на резени
- 1 ч.л. куркума на прах
- 1 ч.л. соев сос с ниско съдържание на натрий
- 1 ч.л. сусамово масло
Загрейте сусамовото масло в тиган. Добавете кубчетата тофу и гответе до златисто (около 5 минути). Добавете броколите и чушката. Поръсете всичко с куркума. Запържете за 3-4 минути. Добавете соевия сос, разбъркайте за още 1 минута. Сервирайте топло.
- Калории: 310
- Протеини: 18 г
- Фибри: 7 г
Тофуто съдържа изофлавони - растителни съединения, които се свързват с естрогенните рецептори и могат да намалят честотата и тежестта на горещите вълни. Броколи е кръстоцветен зеленчук, богат на индол-3-карбинол, който подпомага детоксикацията на черния дроб от излишния естроген. Куркумата се бори с възпалението, което е склонно да се увеличава по време на менопаузата.
Източник: Менопауза и метаболизъм: 3 рецепти за хормонален баланс