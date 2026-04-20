Как да се храните за хормонален баланс по време на менопауза

По време на менопаузата тялото ви се променя. Нивата на естроген спадат, метаболизмът се забавя и теглото - особено около средната част на тялото - вероятно се съпротивлява на старите ви трикове. Но ето добрата новина: храната може да бъде лекарство. В следващите редове ви предлагаме три нискокалорични, вкусни ястия, специално за дами в менопауза.

Печена сьомга със салата от леща и ленено семе

Продукти (за 1 порция):

120 г филе от сьомга

½ чаша сварена зелена леща

1 с.л. смляно ленено семе

2 чаши микс от листни зеленчуци

1 с.л. зехтин

лимонов сок

сол

черен пипер

Загрейте фурната до 200 градуса. Подправете сьомгата със сол и черен пипер. Печете 10–12 минути. В купа разбъркайте лещата, лененото семе и зелените зеленчуци със зехтин и лимонов сок. Поставете топлата сьомга върху салатата. Сервирайте веднага.

Калории: 390

Протеини: 32 г

Фибри: 11 г

Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението и поддържат здравето на мозъка по време на хормонални колебания. Лещата осигурява растителни протеини и фибри за стабилизиране на кръвната захар (от решаващо значение за справяне с апетита и промените в настроението). Лененото семе е богато на лигнани - фитоестрогени, които нежно имитират естрогена и могат да облекчат горещите вълни.

Пържено тофу и броколи с куркума

Съставки (за 1 порция):

100 г твърдо тофу, нарязано на кубчета

1 чаша розички броколи

½ червена чушка, нарязана на резени

1 ч.л. куркума на прах

1 ч.л. соев сос с ниско съдържание на натрий

1 ч.л. сусамово масло

Загрейте сусамовото масло в тиган. Добавете кубчетата тофу и гответе до златисто (около 5 минути). Добавете броколите и чушката. Поръсете всичко с куркума. Запържете за 3-4 минути. Добавете соевия сос, разбъркайте за още 1 минута. Сервирайте топло.

Калории: 310

Протеини: 18 г

Фибри: 7 г

Тофуто съдържа изофлавони - растителни съединения, които се свързват с естрогенните рецептори и могат да намалят честотата и тежестта на горещите вълни. Броколи е кръстоцветен зеленчук, богат на индол-3-карбинол, който подпомага детоксикацията на черния дроб от излишния естроген. Куркумата се бори с възпалението, което е склонно да се увеличава по време на менопаузата.

Източник: Менопауза и метаболизъм: 3 рецепти за хормонален баланс