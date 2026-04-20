Как да се храните за хормонален баланс по време на менопауза

3 вкусни рецепти за всеки ден

20.04.2026 | 20:36 ч. 0
Снимка: istock

По време на менопаузата тялото ви се променя. Нивата на естроген спадат, метаболизмът се забавя и теглото -  особено около средната част на тялото - вероятно се съпротивлява на старите ви трикове. Но ето добрата новина: храната може да бъде лекарство. В следващите редове ви предлагаме три нискокалорични, вкусни ястия, специално за дами в менопауза.

Печена сьомга със салата от леща и ленено семе

Продукти (за 1 порция):

  • 120 г филе от сьомга 
  • ½ чаша сварена зелена леща 
  • 1 с.л. смляно ленено семе 
  • 2 чаши микс от листни зеленчуци 
  • 1 с.л. зехтин
  • лимонов сок
  • сол
  • черен пипер

Загрейте фурната до 200 градуса. Подправете сьомгата със сол и черен пипер. Печете 10–12 минути. В купа разбъркайте лещата, лененото семе и зелените зеленчуци със зехтин и лимонов сок. Поставете топлата сьомга върху салатата. Сервирайте веднага. 

  • Калории: 390
  • Протеини: 32 г
  • Фибри: 11 г 

Сьомгата е богата на омега-3 мастни киселини, които намаляват възпалението и поддържат здравето на мозъка по време на хормонални колебания. Лещата осигурява растителни протеини и фибри за стабилизиране на кръвната захар (от решаващо значение за справяне с апетита и промените в настроението). Лененото семе е богато на лигнани - фитоестрогени, които нежно имитират естрогена и могат да облекчат горещите вълни. 

Пържено тофу и броколи с куркума

Съставки (за 1 порция): 

  • 100 г твърдо тофу, нарязано на кубчета 
  • 1 чаша розички броколи 
  • ½ червена чушка, нарязана на резени 
  • 1 ч.л. куркума на прах 
  • 1 ч.л. соев сос с ниско съдържание на натрий 
  • 1 ч.л. сусамово масло 

Загрейте сусамовото масло в тиган. Добавете кубчетата тофу и гответе до златисто (около 5 минути). Добавете броколите и чушката. Поръсете всичко с куркума. Запържете за 3-4 минути. Добавете соевия сос, разбъркайте за още 1 минута. Сервирайте топло. 

  • Калории: 310
  • Протеини: 18 г
  • Фибри: 7 г 

Тофуто съдържа изофлавони - растителни съединения, които се свързват с естрогенните рецептори и могат да намалят честотата и тежестта на горещите вълни. Броколи е кръстоцветен зеленчук, богат на индол-3-карбинол, който подпомага детоксикацията на черния дроб от излишния естроген. Куркумата се бори с възпалението, което е склонно да се увеличава по време на менопаузата.

Източник: Менопауза и метаболизъм: 3 рецепти за хормонален баланс

