Грижата за кожата след 40 - продукти и процедури, които помагат

Грижата за кожата след 40 години не е свързана с преследване на младостта; става въпрос за развиване на ваша собствена рутина за красота със същото намерение и интелигентност, които сте култивирали във всяка друга област от живота си.

Подходът става по-малко реактивен, по-проактивен. По-малко за „против стареене“, повече за дълголетие, сила и кожа, която отразява колко добре се чувствате. С какво да започнете?

Почистващ продукт

След 40-годишна възраст кожата често започва да показва по-изразени признаци на стареене, като матовост, фини линии и неравномерна текстура. Качественият почистващ продукт ефективно премахва замърсявания, излишен себум и замърсители от околната среда, без да я уврежда прекалено много, благодарение на хидратиращите съставки.

Оставя кожата свежа и чиста, но никога опъната или суха, което е ключово качество, тъй като кожата е склонна да става по-чувствителна и дехидратирана. Това е особено полезно след 40-годишна възраст, когато естествените механизми за възстановяване на кожата може да започнат да се забавят.

Серум с витамин C

При грижа за кожата след 40 години, съставки като витамин С са всичко. Специалистите твърдят: „Търсете съставки като ретинол, пептиди, хиалуронова киселина, ниацинамид, керамиди и антиоксиданти като витамин С“.

„Те помагат за поддържане на колагена, хидратацията и тонуса на кожата.“ Потърсете формула, която комбинира 15% чист витамин C (L-аскорбинова киселина) с 1% витамин E (алфа-токоферол) и 0,5% ферулова киселина, създавайки ефикасна смес, която помага за защитата на кожата от свободните радикали, изсветлява тена на кожата и повишава стегнатостта.

