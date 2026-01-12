Доц. Кунчев: В навечерието сме на пика на грипа

По думите на доц. Ангел Кънчев в момента се намираме в навечерието на най-високите стойности на грипната вълна. “Заради промените в щама вирусът се предава по-лесно и засяга повече хора, но опасенията за тежко протичане и висок риск от развиване на усложнения не се оправдават. Рискови са възрастните хора с хронични заболявания”, коментира държавният здравен инспектор.

Силен интерес към ваксините

Доц. Кунчев подположи, че към края на януари, началото на февруари пикът вече ще е преминат.

Здравният инспектор посочи, че тази година е имало силен интерес към ваксините – почти 95% от дозите, предоставени на общопрактикуващите лекари, като е имало търсене и на свободния пазар, особено на назалната.

“Ваксина може да направим когато решим, но ефектът няма да е еднакъв. Поради това, че има масова циркулация вече на вируса, е възможно след като поставим дозата, да се срещнем с вируса и да се разболеем. Някои ще си помислят, че ваксината го е предизвикала, други – че няма ефект от нея. Нито едното е вярно, нито другото. Все пак инкубационният период на грипа е от няколко часа до 1-2 дни, затова не мога да гарантирам, че ако сега си направите имунизация, няма да се срещнете веднага след това с вируса, защото е необходимо време да се изгради имунитет – 21 дни. Затова е най-добре ваксината да се поставя октомври, ноември и дори средата на декември, за да има време организмът да изгради имунитет”, обясни още Кунчев пред Nova news.

Той каза, че тестването при разболяване помага за диагностиката, но допълни, че когато вече е започнала епидемията от грип и вирусът е успял да надделее над другите, вече няма такава необходимост да се прави тест.

Маски и дезинфектант

Кунчев каза още, че от количеството вирусен товар, което сме поели при заразяване, зависи колко тежко ще изкараме грипа. Държавният здравен инспектор подчерта, че носенето на предпазна маска, използването на дезинфектант и честото проветряване са превантивните мерки, които можем да вземе срещу разпространението на вируса.

Доц. Кунчев препоръча да се отнасяме сериозно към грипа, за да няма усложнения и да не заразяваме другите.

По отношение на грипната ваканция той посочи, че и със и без нея грипна епидемия ще има. Мярката има ефект, ако не е закъсняла, каза още Кунчев и подчерта, че не трябва да се злоупотребява с нея.