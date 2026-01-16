3 техники за повишаване на хормона на щастието

Серотонинът е известен като "хормонът на щастието", който регулира настроението, съня и апетита. Ето как можете да стимулирате производството му за минути:

Стъпка 1: Изпълнете стаята със слънчева светлина (за 60 секунди)

Незабавно дръпнете завесите/ отворете прозореца, излезте на балкона или просто седнете на най-осветеното място. Светлината директно стимулира синтеза на серотонин в мозъка. Ако помещението, в което се намирате е тъмно, пуснете ярка бяла светлина (над 2500 лумена).

Стъпка 2: Направете 4-минутна "микродвигателна активност"

За 90 секунди - бързо тичане на място (колкото можете по-бързо); след това още 90 секунди - клекнете 5 пъти, като пазите гърба прав. След това в продължение на 60 секунди - разходка из стаята/офиса, размахвайки смело ръце. Движението увеличава триптофана (предшественик на серотонина) в кръвта.

Стъпка 3: Приложете техниката "Фалшива усмивка" (за 90 секунди)

Седнете удобно и затворете очи.

Фокусирайте се върху устните си и леко ги повдигнете в полуусмивка (без да се насилвате).

Поставете ръка върху сърцето си и дишайте бавно (5 секунди вдишване, 5 секунди издишване).

Припомнете си конкретен мил спомен за 30 секунди.

Тези действия пращат невронни сигнали, че сте спокойни и и в безопасност, което подпомага освобождаването на серотонин.

Бонус: Хранителни трикове

Ако имате подръка:

Дъвчете семена от слънчоглед (богати на триптофан);

Хапнете един-два банана (съдържат витамин B6 и естествени захари);

Изпийте чаша мляко (комбинация от триптофан и въглехидрати).

Източник: 3 лесни начина да повишим серотонина за минути