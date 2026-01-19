Ръст на болните от грип в Габрово, Ямбол, Русе, София - област

Грипът продължава да настъпва. От днес област Добрич е в грипна епидемия. Учениците преминават на дистанционно обучение.

Плановите операции, свижданията в лечебните заведения и имунизациите са преустановени.

Ръст на заболеваемостта се наблюдава и в много други области.

В предепидемична обстановка са градовете Бургас, Габрово, Ямбол, Русе, София - област, Хасково и Шумен.

Очаква се в следобедните часове, след оперативен щаб на здравните власти, и в Бургас да бъдат взети мерки за ограничаване на вируса.