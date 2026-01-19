IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ръст на болните от грип в Габрово, Ямбол, Русе, София - област

Бургас е пред обявяване на епидемия

19.01.2026 | 15:16 ч. 4
БГНЕС

Грипът продължава да настъпва. От днес област Добрич е в грипна епидемия. Учениците преминават на дистанционно обучение.

Плановите операции, свижданията в лечебните заведения и имунизациите са преустановени.

Ръст на заболеваемостта се наблюдава и в много други области.

В предепидемична обстановка са градовете Бургас, Габрово, Ямбол, Русе, София - област, Хасково и Шумен.

Очаква се в следобедните часове, след оперативен щаб на здравните власти, и в Бургас да бъдат взети мерки за ограничаване на вируса.

грип Бургас епидемия
