Защо мъжете отделят повече въглеродни емисии от жените

Една от причините е ежедневната консумация на месо

24.01.2026 | 00:30 ч. 3
Снимка Пиксабей

Мъжете отделят между 16 и 26% повече въглеродни емисии от жените. Основните причини са в консумацията на храна и повечето шофиране, коментира пред Нова Нюз Зорница Спасова, главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи.

„Значително перо в това отношение е консумацията на месо”, каза климатологът. 

„В България е установено, че мъжете консумират ежедневно месо, а жените - 1-2 пъти в седмицата. Мъжете предпочитат червеното месо, което е с повече въглеродни емисии в сравнение с бялото”, отбеляза тя и допълни, че най-тежък въглероден отпечатък имат говеждото и телешкото месо. 

Тя добави, че колкото по-висок е стандартът на една страна, толкова по-голяма е консумацията на месо. Установено е, че ако мъжете имат по-голяма финансова възможност, консумират повече месо, докато жените се ориентират към вегетарианското меню.

По отношение на транспорта мъжете също дават своя по-голям принос в сравнение с жените. В световен мащаб те шофират повече. Освен това, предприемат и по-дълги пътувания.

мъже жени въглеродни емисии месо шофиране
