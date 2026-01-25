7 витамина, важни за имунната система

Силен имунитет не се “строи” за ден. Той е резултат от последователни грижи и най-вече – от ключови хранителни вещества, които са неговите основни „строителни камъни“. Ето седемте незаменими витамина, без които вашата защитна армия не може да функционира оптимално:

Витамин C - рампата за “бързо реагиране”

Той е най-известният защитник, но ролята му е по-сложна. Витамин C не просто „подсилва“ имунитета - той директно подпомага производството и функцията на белите кръвни телца, първата линия на защита. Освен това, като мощен антиоксидант, предпазва тези клетки от оксидативен стрес.

Можете да го намерите в: червени чушки, киви, цитруси, броколи, ягоди.

Витамин D - мъдрият диригент

Ако имунната система е оркестър, витамин D е неговият диригент. Той регулира и балансира иммунния отговор, като предотвратява прекалена агресия към собствените тъкани (риск от автоимунни реакции) и повишава ефективността на защитните клетки. Зимните месеци често изискват допълнителен прием.

Основни източници: слънчева светлина, мазни риби (сьомга, скумрия), яйца, обогатени млечни продукти.

Витамин A - пазителят на бариерите

Преди вирусите да стигнат до кръвта, те трябва да преминат през нашите лигавици (носа, дихателните пътища, стомаха). Витамин A поддържа здравето на тези тъкани, превръщайки ги в непроницаема крепост. Също така участва в производството на антитела.

Приемете го от: черен дроб, яйца, сладки картофи, моркови, тиква, тъмнолистни зеленчуци.

