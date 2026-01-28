Кои бобови култури и семена са богати на протеини?

Растителните протеини вече не са някаква рядкост или лукс – те заемат все по-важно място в менюто на спортуващи хора, заети семейства и всеки, който търси питателна и достъпна храна. Лещата, бобовите култури и семената съдържат изненадващо големи количества протеин, както и фибри, витамини и минерали. По-долу ще разгледаме кои от тях осигуряват най-много протеин, защо са ценни за организма и как лесно да ги включите в ежедневното си хранене.

Защо бобовите култури и семената са толкова важни?

Бобът, лещата и семената не доставят само протеин. Те са богати на фибри, микроелементи като желязо, магнезий и фолиева киселина, както и на растителни съединения, свързвани с добро сърдечно и чревно здраве. В сравнение с много животински храни, растителните източници обикновено съдържат по-малко наситени мазнини и повече фибри – комбинация, която подпомага дългосрочното здраве.

Протеиновата сила на лещата

Лещата е концентриран източник на растителен протеин и се приготвя бързо, което я прави идеална за натоварени делнични дни. Половин чаша сварена леща осигурява приблизително от 9 до 12 грама протеин, в зависимост от сорта. Освен това тя е добър източник на витамини от група B, желязо и важни минерали, особено полезни при растително ориентирано хранене.

