Как чревното здраве влияе на настроението и хормоните

Човешкото тяло е изключително сложна система, в която на пръв поглед несвързани процеси – като храносмилането и хормоналният баланс – са тясно преплетени. Една от най-интересните и все по-изследвани теми е връзката между чревното здраве и хормоните. Начинът, по който се храним, влияе върху чревния микробиом, а той от своя страна оказва директно въздействие върху менструалния цикъл, емоционалното състояние и общото благополучие. Разбирането на тази връзка дава възможност да подкрепим тялото си по естествен начин чрез хранене и начин на живот.

Научната основа на връзката

1. Чревният микробиом и хормоните

Чревният микробиом представлява трилиони бактерии, които не само подпомагат храносмилането, но и участват в регулирането на хормоните. Съществува специфична група бактерии, наречена естроболом, която участва в разграждането и изхвърлянето на естрогена от организма. Когато балансът на чревната флора е нарушен (дисбиоза), естрогенът може да се реабсорбира в прекомерни количества, което води до хормонален дисбаланс, нередовен цикъл, по-силен ПМС и промени в настроението.

2. Възпаление и хормонален дисбаланс

Лошото чревно здраве може да доведе до повишена пропускливост на чревната стена, което позволява на токсини и ненапълно разградени частици да навлязат в кръвта. Това предизвиква хронично възпаление и повишени нива на кортизол – хормонът на стреса. В резултат се нарушава балансът между естроген, прогестерон и други хормони, отговорни за редовния цикъл.

Източник: Не са само хормоните – червата може да са истинската причина