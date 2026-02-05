Умора, косопад - признаци на недостиг на витамини

Случвало ли ви се е да отдавате умората, промените в настроението или честите настинки просто на натовареното ежедневие или на сезонната умора? Ами ако тези на пръв поглед обичайни неразположения са тих сигнал от тялото ви, че му липсват важни хранителни вещества? Много хора се хранят набързо, прекарват по-голямата част от деня на закрито и водят динамичен начин на живот – всичко това може да прикрие ранните признаци на витаминен дефицит. Разпознаването им навреме и малките промени в навиците могат значително да подобрят здравето и енергията ви, особено през месеците с по-малко слънце.

Фини признаци, че на тялото може да му липсват важни витамини

Тялото ни често дава сигнали, когато определени витамини са в недостиг. Проблемът е, че тези симптоми се появяват постепенно и лесно се бъркат със стрес, преумора или възрастови промени.

Чести признаци на общ витаминен дефицит

Постоянна умора, дори след достатъчно сън – възможен недостиг на витамини от група B, витамин D или желязо.

Косопад или чупливи нокти – често свързани с липса на биотин (B7), цинк или желязо.

Напукани устни и ранички в ъглите на устата – възможен недостиг на витамини от група B или желязо.

Суха, лющеща се кожа или проблеми със зрението – могат да са свързани с дефицит на витамини A, E или B.

Бавно зарастване на рани и чести инфекции – възможна липса на витамин C, D или цинк.

Промени в настроението, тревожност или потиснатост – често се свързват с недостиг на магнезий, витамин D или витамини от група B.

Мускулни крампи или слабост – могат да се появят при ниски нива на магнезий или витамин D.

Тези симптоми не са специфични за един-единствен витамин, но са важен сигнал да се обърне внимание на храненето и начина на живот.

