Нанопластмасите са сериозна заплаха за бъбреците

Попадането на нанопластмаси в човешкия организъм уврежда сериозно здравето и функцията на бъбреците, съобщи Phys.org, позовавайки се ново проучване на австралийски учени.

Микро- и нанопластмасите са малки парченца пластмаса, създадени в индустриални процеси или получени от по-големи пластмасови предмети, които се разграждат в океана или почвата. Докато микропластмасите понякога са видими (с размер до 5 мм), нанопластмасите са невидими с просто око (с диаметър под 0,001 мм). Това ги прави по-лесно разпространяеми и способни да проникват в клетките и тъканите на живите организми.

Изследователи от университета „Флиндърс" в Австралия са провели проучване, за да установят дали нанопластмасите могат да се натрупват или да причиняват увреждания в бъбреците – основните филтри на кръвта в организма.

Изследването, публикувано в международното списание Cell Biology and Toxicology, показва, че докато по-ниските концентрации на нанопластмаси имат ограничени краткосрочни ефекти върху бъбречните клетки, по-високите концентрации могат да нарушат тяхното здраве и функциониране. Това включва промени в клетъчната форма и нарушена клетъчна регулация.

„Резултатите показват, че ефектите зависят не само от концентрацията, но и от състава на полимерите и размера на частиците. Някои комбинации предизвикват значителни клетъчни промени дори при относително ниски дози“, обясни Хайдън Гилинс, докторант по нанопластмаси и здраве в университета „Флиндърс" и научен ръководител на изследването.

Учените предупреждават, че устойчивото увреждане на регулаторните бъбречни клетки нарушава цялостната функция на бъбреците, намалява ефективността на филтрацията и води до потенциално натрупване на нанопластмаси.

Резултатите подчертават необходимостта от допълнителни изследвания на биологичните последици, включително потенциалното увреждане на ДНК и дългосрочните функционални ефекти, за да се оцени напълно рискът, който представляват нанопластмасите в околната среда за здравето на бъбреците.

