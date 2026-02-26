Постоянно подут корем? Ето 5 причини за него

Чувството за подуване на корема е едно от най-често срещаните стомашно-чревни оплаквания, докладвани на здравните специалисти. Добрата новина е, че можете да намерите облекчение от подуването на корема, като направите малки промени в хранителните си навици. Нека разгледаме някои често срещани причини за подуване на корема и как можете да ги отстраните:

Храните се твърде бързо

Бързата консумация на храна може да доведе до поглъщане на излишен въздух, което води до газове и подуване на корема. Бързото хранене може също да доведе до преяждане, което ви кара да чувствате още повече тежест и подуване.

И накрая, бързото хранене може да означава, че не дъвчете адекватно храната си. Това прави храната по-трудна за разграждане и смилане, което води до подуване на корема.

Как да се справите с този проблем? Забавете темпото и се насладете на всяка хапка. Яжте без разсейване (като екрани например) и дъвчете бавно. Също така бъдете внимателни какво ядете и обърнете внимание на текстурата, пикантността и вкусовете.

Причината може да бъде в хормоните

Може би сте забелязали, че подуването на корема ви следва различен цикъл – не толкова храносмилателния ви такъв, колкото менструалния. Ако е така, не сте сами.

3 от 4 жени казват, че изпитват подуване на корема преди и по време на менструацията си. Подуването на корема също е често срещано оплакване по време на хормоналните колебания в перименопаузата. Женските хормони заслужават специално внимание, когато става въпрос за подуване на корема, защото те могат да повлияят на подуването от много страни – течности, газове, храносмилателен процес – а също и чувствителността ви към тези неща.

