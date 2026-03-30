Кои мазнини са полезни за тялото и кои да избягваме?

Мазнините дълги години имаха лоша репутация в храненето. Често бяха обвинявани за напълняване и сърдечни заболявания. Днес науката показва много по-балансирана картина: не всички мазнини са еднакви. Някои от тях са жизненоважни за здравето – подпомагат хормоналния баланс, сърцето и поддържането на нормално кръвно налягане. Истинската разлика е в това кои мазнини подхранват организма и кои го натоварват.

Какво представляват хранителните мазнини и защо са необходими

Мазнините са един от трите основни макронутриента, заедно с въглехидратите и белтъчините. Те осигуряват енергия, като доставят повече калории на грам, но ролята им далеч не се изчерпва само с това.

Мазнините:

служат като източник и резерв на енергия

предпазват вътрешните органи

участват в изграждането на клетъчните мембрани

подпомагат усвояването на витамините A, D, E и K

участват в производството на хормони

Недостигът на мазнини в храненето може да доведе до хормонален дисбаланс, умора и проблеми със сърдечносъдовата система.

Добри и лоши мазнини – основните разлики

Хранителните мазнини се разделят на няколко основни групи, като ефектът им върху здравето е различен.

Здравословни мазнини

Тези мазнини подпомагат сърцето, хормоналния баланс и кръвното налягане, когато заменят вредните мазнини в менюто.

