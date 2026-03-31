Електронните цигари причиняват рак на белия дроб и устната кухина?

Електронните цигари вероятно причиняват рак, включително на белия дроб и устната кухина, според обширен анализ на научни доказателства, който поставя под съмнение позиционирането им като по-безопасна алтернатива на тютюнопушенето.

Публикуван в понеделник в списанието Carcinogenesis, анализът заключава, че вейповете на база никотин „вероятно са канцерогенни за хората“, въпреки че дългосрочни популационни изследвания все още липсват.

„Като се вземат предвид всички резултати – от клинично наблюдение, изследвания върху животни и данни за биологични процеси – електронните цигари вероятно причиняват рак на белия дроб и рак на устната кухина“, каза Бърнард Стюарт, изследовател на рака в Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, който ръководи изследването.

Заключенията засилват нарастващия натиск върху индустрията за вейпинг, оценявана на между 30 и 46 милиарда долара в световен мащаб, с последици за тютюневи компании, които са инвестирали значително в електронни цигари, включително Altria Group Inc., British American Tobacco Plc и Imperial Brands Plc.

Те могат също така да усложнят стратегиите за обществено здраве, които ги възприемат като инструмент за намаляване на вредите при пушачите.

Анализът оспорва политики, които подкрепят вейпинга като стратегия за намаляване на вредите, и засилва призивите на специалисти по онкология за по-строга регулация на електронните цигари.

Държави като Нова Зеландия – както и Обединеното кралство, което насърчава пушачите да преминат към тях – подкрепят електронните цигари като средство за отказване, но новият анализ поставя въпроса дали тези подходи не подценяват дългосрочните здравни рискове.

За разлика от много по-ранни изследвания, които сравняват вейпинга с тютюнопушенето, този анализ се фокусира върху това дали електронните цигари могат сами по себе си да причиняват рак. Изследователите анализират клинични данни, лабораторни експерименти и изследвания върху животни, вместо да изчакват десетилетия за епидемиологични доказателства.

Този подход отразява ключово предизвикателство: електронните цигари се използват широко едва от около 20 години, което означава, че окончателни доказателства, базирани на дългосрочни резултати при хора, може да отнемат десетилетия.

Вместо това авторите разчитат на биомаркери – ранни биологични промени, свързани с рак. Изследвания показват, че хората, които използват вейпове, абсорбират съединения, свързани с никотина, тежки метали и други химикали, които могат да увреждат ДНК и да предизвикват възпаление – характерни белези на развитието на рак, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

„Няма съмнение, че клетките и тъканите на устната кухина – устата – и белите дробове се променят вследствие на вдишването от електронни цигари“, каза Стюарт по време на брифинг за медиите.

Изследвания върху животни, цитирани в анализа, също засилват опасенията. В един експеримент мишки, изложени на аерозоли от електронни цигари, развиват белодробни тумори в значително по-висок процент в сравнение с контролни групи, както и изменения в пикочния мехур, свързани с рак.

Доказателствата все още не са достатъчно точни, за да се оцени рискът. „Нашата оценка е качествена и не включва числена оценка на риска от рак или неговата тежест“, каза Стюарт.

Въпреки това доказателствата сочат в една посока, отбелязват авторите. Изследвания, публикувани през последното десетилетие, са се изместили от несигурност към нарастваща загриженост относно канцерогенните ефекти.

Констатациите подчертават и нарастващ проблем за регулаторите: много потребители не преминават изцяло от цигари към вейпинг, а използват и двете. Това явление – често наричано „двойна употреба“ – е широко разпространено, като повече от половината потребители не успяват да се откажат от нито един от двата навика, според изследователите.

„Това, което знаем от последните епидемиологични данни от САЩ, е, че хората, които едновременно използват вейпове и пушат, имат четири пъти по-висок риск от развитие на рак на белия дроб“, каза съавторът Фреди Ситас, епидемиолог в UNSW.

За експертите по обществено здраве изследването прави неудобни паралели с ранната история на изследванията върху тютюнопушенето. Необходими са десетилетия, за да се докаже окончателно, че пушенето причинява рак на белия дроб, въпреки натрупващите се ранни предупреждения.

Авторите твърдят, че същата грешка не трябва да се повтаря при вейпинга, особено предвид бързото му разпространение сред младите хора.

„Не бива да чакаме още 80 години, за да решим какво да правим“, каза Ситас.

Здравни експерти подчертават, че тези констатации не трябва да се тълкуват като причина пушачите да се върнат към цигарите, които остават значително по-вредни.

„Винаги сме приемали, че вейповете са по-безопасни от цигарите, но това, което показваме, е, че те може изобщо да не са безопасни“, каза Ситас.

Анализът поставя под въпрос и начина, по който се оценява рискът от електронните цигари, като измества фокуса от сравнението с традиционното тютюнопушене към самостоятелните им ефекти върху човешкото здраве.