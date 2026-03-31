Eвропа с пет варианта за реакция, ако Орбан спечели изборите в Унгария

ЕС обсъжда планове за действие в случай, че дългогодишният му противник Виктор Орбан спечели още един мандат.

Държавите от ЕС обсъждат няколко идеи, за да предотвратят унгарския премиер - и в някои случаи всеки друг проблемен лидер - да провали начина, по който функционира блокът, съобщиха 10 дипломати от ЕС пред POLITICO. Те включват промяна на начина на гласуване, задържане на повече финансиране и дори експулсиране.

"Уважението към върховенството на закона е от съществено значение за достъпа до средства от ЕС", казва Майкъл Макграт, европейският комисар по демокрацията, правосъдието, върховенството на закона и защитата на потребителите, пред POLITICO, когато беше попитан за държавите, засегнати от по-строги финансови санкции.

Унгария отива на изборите на 12 април и докато партията "Фидес" на Орбан изостава от партията "Тиса" на Петер Маджар с девет процентни пункта, според анкетата на POLITICO, ЕС се готви за свят, в който Орбан печели.

Орбан отдавна е трън в очите на ЕС, като наскоро блокира заем за Украйна, който беше одобрил през декември. За мнозина на върха на ЕС това прекрачи границата.

"Никой не може да изнудва Европейския съвет, никой не може да изнудва европейските институции", заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста пред репортери. "Напълно неприемливо е това, което прави Унгария."

След това се появиха твърдения, че Будапеща е поддържала контакт с Москва през цялата война в Украйна и че унгарският външен министър Петер Сиярто е използвал почивките по време на срещите на ЕС, за да информира руския си колега Сергей Лавров.

Ако Орбан спечели изборите, "ръкавиците ще паднат", казва един висш дипломат от ЕС, на когото е предоставена анонимност, за да говори свободно.

"Мнозина смятат, че е премината червена линия с блокирането на заема за Украйна и че трябва да се направи нещо - но не е ясно какво", допълва втори дипломат.

Трети пък отбелязва:

"Да кажем, че ще има подновени и подсилени дискусии за това как да се справим с Орбан, което ще предизвика по-искрена дискусия за това как да се справим с него - и може би по-креативни начини."

Ако Орбан спечели, мненията са разделени относно това дали той би се променил с нов мандат за управление.

"Той е достатъчно умен - един от най-умните политици в залата на Европейския съвет - за да знае къде са границите", казва един висш служител на ЕС.

"Не мисля, че ще се промени", допълва друг дипломат. "Той е троянски кон. Целият смисъл на ЕС е доверието - основата на Европа е съвместната работа."

Ето някои от обсъжданите варианти, ако Орбан победи следващия месец:

1. Промяна на начина, по който ЕС гласува

Един от вариантите е да се разшири използването на гласуване с квалифицирано мнозинство (QMV) - което обикновено изисква 55% от държавите членки, представляващи 65% от общото население на ЕС, да гласуват "за" - в чувствителни области, които в момента изискват подкрепата на всички, като например външната политика или елементи от дългосрочния бюджет на ЕС, Многогодишната финансова рамка (МФР).

ЕС е трябвало да прояви креативност с Унгария и преди в това отношение. През 2023 г., когато лидерите на ЕС обсъждаха преговорите за разширяване с Украйна, на които Будапеща се противопоставя, тогавашният германски канцлер Олаф Шолц предложи Орбан да напусне залата (правилата на ЕС гласят, че единодушието е изпълнено и ако един лидер отсъства).

Защо това може да проработи: Трима дипломати бяха особено гласовити по отношение на този вариант, като един посочи, че има нарастваща готовност да се проучат начини за повишаване на ефективността на вземането на решения в ЕС чрез увеличаване на използването на QMV.

Друг от тримата дипломати добави:

"Това е нещо, за което настояваме така или иначе, независимо от много конкретния случай на Орбан: Ако искате да реагирате бързо, са ви необходими повече решения, взети с квалифицирано мнозинство."

Защо може да не проработи: Отклонението от единодушието по повече въпроси би било мащабно, тъй като съвместната работа на всички страни от ЕС е ключов принцип на блока.

Опитът за ускоряване на кандидатурата на Украйна за членство в ЕС въпреки противопоставянето на Унгария, направен миналия септември, не успя да получи достатъчна подкрепа сред страните членки. Двама дипломати обаче заявиха, че нов мандат на Орбан може да осигури катализатор за преразглеждане на подобни предложения.

Други остават скептични. Един дипломат посочи деликатния баланс във външните работи между ефективното вземане на решения и това, което страните членки все още считат за съществен аспект на националния суверенитет.

2. Европа на много скорости

Четирима дипломати споменаха вариант за по-широко използване на гъвкави формати - от неформални коалиции на желаещите до засилено сътрудничество между по-малки групи държави.

Защо това може да проработи: Форматът на коалиция на желаещите "вече се случва, т.е. до известна степен, особено в контекста на въпроси, свързани със сигурността, когато британците са замесени", казва един дипломат. "Но това не може да замести ЕС-27 като форум за обмен на информация."

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи засилено използване на засилено сътрудничество между желаещите държави членки, за да се заобиколи единодушието в области като конкурентоспособността.

Говорейки на среща на лидерите на ЕС в белгийската провинция през февруари, тя каза:

"Нашата амбиция винаги трябва да бъде да постигнем споразумение между всички 27 държави членки. Въпреки това, когато липсата на напредък или амбиция рискува да подкопае конкурентоспособността или способността на Европа да действа, не бива да се страхуваме да използваме възможностите, предвидени в договорите в рамките на засиленото сътрудничество."

Защо може да не се получи: Въпреки че Унгария се е отказала от финансови споразумения, свързани с Украйна, заедно с Чехия и Словакия, тя продължава да блокира тези усилия. По отношение на заема за Украйна, например, един от законопроектите, който се нуждае от одобрение, преди да могат да бъдат изплатени парите, изисква съгласието на всички страни членки.

"В случаи на много спешна нужда това може да бъде средство, но в крайна сметка все пак се стига до решение от всичките 27", казва един висш дипломат.

Двама други дипломати бяха критични към тези ограничени формати, като казаха, че те трябва да бъдат изключения, а не новата норма.

"Трябва да разглеждаме този въпрос за всеки отделен случай, но не мисля, че имаме интерес Унгария да не е на масата за преговори. Ние сме ЕС и трябва да запазим единството", казва един дипломат.

3. По-силно прилагане и финансов натиск

Друг вариант са по-агресивни мерки за прилагане, като например задържане на средства от ЕС.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коста изложи идеята, че блокирането на Орбан по заема за Украйна е нарушило член 4(3) от Договорите на ЕС, съгласно който страните членки са задължени да предоставят "лоялно сътрудничество".

"Коста изпрати писмо за това, но така и не предприе последващи действия", спомня си един дипломат, споменавайки страха от предполагаема намеса по време на предизборна кампания.

Висш служител на Комисията заяви, че използването на член 4(3) е възможно. Всяко нарушение може да доведе до процедура за нарушение, която, ако съдът на ЕС се произнесе в полза на Комисията, би довела до финансови санкции.

Защо това може да проработи: Допълнително ниво на това, което е известно на езика на ЕС като условност - когато блокът ограничава или спира достъпа до средства от ЕС, когато дадена държава наруши стандартите за върховенство на закона - вече е включено в предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет, който ще бъде договорен по време на ирландското председателство на Съвета, започващо през юли.

Макграт, европейският комисар, заявява, че съгласно новото предложение за МФР бюджетът на ЕС ще подкрепя реформи, които укрепват върховенството на закона в държавите членки.

"Това означава, че ако се случат нарушения на върховенството на закона, спирането на плащанията или блокирането на финансирането вече е на дневен ред", добавя той, без да говори конкретно за Унгария.

Защо може да не проработи: Съветник на върховния съд на ЕС наскоро препоръча да се отмени решението на Комисията от 2023 г. за размразяване на 10,2 милиарда евро от кохезионните фондове на ЕС за Унгария. Ходът се оспорва и от Европейския парламент, който подозира, че това е било услуга за услуга за оттеглянето на ветото на Унгария по въпросите, свързани с Украйна. Окончателно решение все още не е издадено, но то показва проблемите, които могат да възникнат, когато средствата бъдат задържани.

"Условията са се доказали като доста ефективни в миналото, но трябва да има пряка връзка със злоупотреба със средства от ЕС. Можете да блокирате средства, но не можете просто да кажете, че това е политически въпрос", казва един дипломат.

Будапеща вече сигнализира, че ще наложи вето на всяко по-строго условие, свързано с върховенството на закона, свързано с фондовете на ЕС – или дори ще намали целия бюджет, ако е необходимо.

"Съгласно новата МФР, ако има реалистична възможност изобщо да нямаме достъп до средства от ЕС, тогава защо бихме се интересували от приемането на такава МФР?", казва Министърът по европейските въпроси на Унгария, Янош Бока пред POLITICO.

4. Спиране на правото на глас

През 2018 г. Европейският парламент задейства член 7 от договорите на ЕС, който позволява спиране на правото на глас на държава членка, ако тя нарушава ценностите на блока.

Защо това може да проработи: Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис твърди, че дори прилагането на член 7 може да има въздействие. Когато беше на поста си, той каза: "дори настояването за член 7 създава натиск върху Унгария - те наистина се изнервиха."

Защо може да не проработи: Парламентът може да е задействал член 7, но процесът е в застой, защото спирането на правото на глас на една държава изисква подкрепата на останалите 26 - и Словакия няма да се съгласи с това.

"Съгласно член 7 е необходимо единодушие - ще бъде трудно", казва един дипломат. Друг добави: "Няма истински правен инструмент. Член 7 може да отнеме правото на глас, но всички останали 26 ще трябва да се съгласят. И си представям поне един лидер, който не би", намеквайки за словашкия президент Роберт Фицо.

5. Изключване от ЕС

Най-драматичният - и нереалистичен - от вариантите. Никоя държава дори не е била изгонена от ЕС и темата остава табу.

Защо може да проработи: Един дипломат посочва коментар, публикуван в правен блог, предполагащ възможността за пренасочване на клаузата за излизане от ЕС (член 50, който Обединеното кралство задейства, когато започна процеса на Брекзит) или други правни решения, за да "напусне Унгария".

Дипломатът казва, че това "не е реалистично, но е добра идея", добавяйки, че "преди няколко години хората говореха хипотетично за този сценарий - сега той отново се споменава".

Защо може да не проработи: "Изключването не е в договорите и не виждам наш интерес да го направим", казва един дипломат. "Какво би направила Унгария в такъв случай? Тя би попаднала в орбитата на Русия."