"Дон Карлос" отново в Софийската опера на 5 април

Епичната постановка "Дон Карлос" отново ще ви потопи в света на великата музика, силните страсти и незабравимите сценични образи на сцената на Софийската опера и балет.

"Човек да има възможност да участва в една класическа постановка е радост и гордост. Премиерата е през 1988 година. Тази постановка вече се играе 40 години, но тя е изключително активна. В нея са участвали всички наши най-големи певци", каза оперната певица Виолета Радомирска в студиото на "България сутрин".

Певецът Атанас Младенов определя операта като "магична".

"Тя много дълбоко бърка в душевността на човека, защото разказва една невъзможна история. Музиката на Верди е толкова дълбоко и пленителна. Вълнение е да участваш в постановка, която има такава голяма история и продължава да се играе четири десетилетия", допълни той в ефира на Bulgaria ON AIR.

Радомирска влиза в ролята на принцеса Еболи - жена, която е била много напред за времето си.

"Тя е била майстор във фехтовката, била е любовница на повечето влиятелни мъже и е дирижирала както двора, така и политиката. Вследствие на фехтовката е загубила едното си око, но това не я е направила по-малко привлекателна. Красиво е да изиграеш нещо, което не си", подчерта тя.

А Младенов играе Родриго.

"От всички образи в този спектакъл, той е единственият несъществуващ герой. Той е събирателен образ на един порив към новите време на свобода. Историята, която се развива в "Дон Карлос", е в много страшни времена. Но образът на Родриго е извън времето", призна той.

Постановката "Дон Карлос" ще се изиграе на 5 април на сцената на Софийската опера и балет.