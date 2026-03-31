22-рата поправка на US Конституцията: Защо третият мандат за Тръмп е възможен?

В Белия дом и във федералните съдебни зали в цялата страна един наболял въпрос отеква все по-силно в коридорите на властта.

Може ли Доналд Тръмп да се кандидатира за трети мандат?

Президентът открито флиртува с идеята за завръщане, докато заклетите фенове на MAGA вече са обновили пурпурните си шапки с версии "Тръмп 2028“.

Известният адвокат и познавач на Тръмп Алън Дершовиц заяви, че макар и все още далечна, възможността мечтата им да се превърне в реалност със сигурност нараства.

87-годишният Дершовиц, който преди това защитаваше Майк Тайсън, О Джей Симпсън и Джефри Епстийн в съда, написа изчерпателна нова книга, очертаваща всички пътища, които Тръмп би могъл да поеме, за да служи отново, без да нарушава Конституцията.

Преди публикуването на книгата, Дершовиц разкри кой от тези пътища е най-вероятен, като същевременно обясни как точно настоящият политически климат прокарва пътека за Тръмп 3.0.

Юристът също така посочи Александрия Окасио-Кортес, Елизабет Уорън и Крис Мърфи като изненадващи катализатори за трето поколение от движение MAGA, тъй като всяка една от техните номинации може да накара републиканците да удвоят усилията си за преизбиране на Тръмп.

Има вратичка в Конституцията?

Демократите дори случайно са създали план за Тръмп да си върне Белия дом с "идея, която са измислили“ преди 25 години в опит да осигурят трети мандат за Бил Клинтън, според Дершовиц.

Книгата на ветерана професор по право от Харвардския университет се фокусира върху 22-рата поправка, която имаше за цел да наложи осемгодишно ограничение на общия брой президентски мандати.

И все пак, пише Дершовиц, тя остави "зееща дупка“, позволяваща на президент с два мандата да служи отново, стига да не бъде "избран“, което означава, че Тръмп все още може да се кандидатира за друга позиция в кабинета и да се изкачи до върха на йерархията.

Дершовиц отхвърли всяко твърдение, че подобно тълкуване е нарушение на намеренията на Конституцията. "Единственото доказателство за това, което са замислили авторите на поправката, е това, което са създали - те създадоха поправка с дупка, по-голяма от новото крило на Белия дом, която може да се използва, за да се позволи на президента да изслужи трети мандат“, аргументира се юристът.

Хипотетично Тръмп би могъл да стане кандидат за вицепрезидент на близък съюзник като Джей Ди Ванс или Марко Рубио, които биха се съгласили да тролят демократите, като му отстъпят ролята, след като бъдат избрани.

Въпреки че през ноември Тръмп отхвърли идеята да си осигури трети мандат по този начин като "твърде сладко“. Горе-долу по това пред NBC Тръмп разкри, че "не се шегува“ с това да се завърне през 2028 година, но не и по този начин.

Бившият главен стратег на Белия дом и дългогодишен съюзник на Тръмп Стив Банън дори стигна дотам, че заяви, че президентът "ще получи трети мандат“.

"В подходящия момент ще изложим какъв е планът - но има план“, каза Банън пред The Economist през октомври.

Книгата на Дершовиц "Може ли Тръмп конституционно да изслужи трети мандат?“ очертава точно какво би включвал такъв план - и тектоничните плочи под настоящия политически терен, които биха могли да отстъпят място на MAGA-червено изригване през 2028 година.

22-рата поправка

"Най-вероятният сценарий е, ако войната (с Иран) продължи и наистина се превърне в основен фактор в американската външна и вътрешна политика. Това, както и номинирането от страна на демократите на радикален левичар, който би искал да прекрати войната при условия, неблагоприятни за страната, и движение в Републиканската партия, което би позволило на президента Тръмп да изкара трети мандат“, каза Дершовиц.

"Това биха били обстоятелствата, при които би било реалистично. Александрия Окасио-Кортес, Елизабет Уорън, Крис Мърфи от Кънектикът - всички те са крайни радикали, за чието поражение републиканците биха направили всичко. Ако някой от тях бъде номиниран или дори (губернаторът на Илинойс) Джей Би Прицкер бъде номиниран, мисля, че в Републиканската партия ще има огромно движение, което да каже: нека направим всичко възможно, за да ги спрем", споделя авторът на книгата.

"Може би си мислят, че номинирането на Ванс или Рубио би било достатъчно, но какво ще стане, ако анкетите покажат, че никой от тях не би могъл да победи демократите, освен ако Тръмп не бъде възприеман като човекът, който би служил?, споделя Дершовиц и добавя:

"Няма да се изненадам, ако републиканците направят това. Вероятно ли е? Не. Правдоподобно ли е? Да. Може ли да бъде спряно? Не и съгласно действащата 22-ра поправка. Съдилищата не биха се намесили в това, Върховният съд не би могъл да го спре, уверен съм в това. И така, това може да се случи", категоричен е авторът на книгата.

На въпроса дали и Тръмп, и адвокатите на демократите се подготвят за тази възможност, той отговори: "Знам със сигурност, че това е вярно и от двете страни.

Дершовиц добави, че "вероятните“ победи на демократите на предстоящите междинни избори също ще катализират усилията на републиканците.

Авторът добавя, че подобен резултат би предоставил "прогнозен индикатор за това как ще протекат изборите през 2028 г.“, стимулирайки усилията за осуетяване на нарастващата заплаха от либерално превземане.

"Ако републиканците загубят междинните избори, Тръмп вероятно ще скъси полите си и може да не успее да назначи наследник, независимо дали е Ванс или Рубио. Хората от крайната десница искат Ванс, а хората, които са по-центристки, искат Рубио", казва още Дершовиц.

Проваленият трети мандат на Клинтън

Дершовиц каза, че усилията, положени от либералните законодатели, за да осигурят трети мандат за Бил Клинтън през 2000 година, може също да са предоставили план за Тръмп да направи същото.

Той разкритикува вътрешни представители на демократите, които са "силно против“ предпоставката на книгата му, с мотива, че тя проправя пътя за Тръмп да "експлоатира“ 22-рата поправка, въпреки че преди това са казвали, че Клинтън може да служи трети мандат, използвайки същия механизъм.

"Всички бяха "за“ Клинтън да го направи. Това не е нова идея, това е идея, която демократите измислиха през 2000 година", казва Дершовиц.

"Разбира се, те в крайна сметка загубиха изборите през 2000 г. - много оспорвани избори, разбира се - но мисля, че някои от тях съжаляват, че не бяха положени усилия да се даде на Клинтън трети мандат, вместо да се дадат на Буш два мандата.“

Дершовиц, самоопределил се като "демократ през целия си живот“, който е гласувал за всеки син кандидат от JFK до последните години, каза, че не смята използването на 22-рата поправка за трети мандат за злоупотреба с Конституцията.

"Моето лично предпочитание би било един президент да не получи трети мандат, но не позволявам на личните ми предпочитания по никакъв начин да влияят на конституционния ми анализ“, казва юристът.

Същото би могло да се направи и с ролята на председател на Камарата на представителите, която е трета по ред съгласно Закона за президентското наследяване и би означавало както президентът, така и вицепрезидентът да се откажат от ролите си.

Дершовиц отбелязва, че това почти се е случило през 1974 г., когато Ричард Никсън и неговият вицепрезидент Спиро Агню подадоха оставка на фона на скандала „Уотъргейт“.

Полученият вакуум във властта би бил запълнен от председателя, ако конгресменът Джералд Форд не беше бързо станал вицепрезидент през периода между оставките.

Името на Тръмп е било предлагано за председател от съюзници и преди, след като група консерватори от Камарата на представителите успяха да свалят председателя на Камарата на представителите Кевин Маккарти през октомври 2023 г.

Друг, по-малко вероятен път би бил в случай на безизходица в Избирателната колегия, Тръмп да бъде избран за следващ президент от Камарата на представителите, следвайки пътя, прокаран от Томас Джеферсън, когато той става президент през 1801 г.

"Тръмп "би могъл да си осигури третия мандат, ако няма мнозинство от избирателите за нито един кандидат, тогава Камарата на представителите трябва да "избере“, а не да "превъзхожда“ президента от първите трима“, пише Дершовиц.

Дългогодишният адвокат, който е написал 63 книги през десетилетната си кариера, заяви, че последната му публикация не е предназначена да подкрепя идеята за Тръмп 3.0.

Дершовиц каза, че е написана "в духа на безпристрастност и обективност, като учител“.

"Не мисля, че това ще повлияе непременно на това кой ще бъде следващият президент на Съединените щати, но мисля, че ще повлияе на начина, по който хората мислят за това, и това е моята работа", категоричен е юристът.