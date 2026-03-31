Любо Пенев: С Боби делихме една съблекалня в името на една кауза - България

Легендарният голмайстор Любослав Пенев се присъедини към спортните личности, които почетоха паметта на Борислав Михайлов. Бившият вратар почина по-рано днес, 31 март, а Пенев изрази съболезнованията си с публикация във Facebook.

"Отиде си един голям вратар. С Боби делихме една съблекалня в името на една кауза - България. Сбогом. Почивай в мир, Боби!", написа Пенев, като самият той води битка с тежко онкологично заболяване - рак на бъбрека.