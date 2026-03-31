IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live

Любо Пенев: С Боби делихме една съблекалня в името на една кауза - България

Той самият води битка с тежко онкологично заболяване

31.03.2026 | 17:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Легендарният голмайстор Любослав Пенев се присъедини към спортните личности, които почетоха паметта на Борислав Михайлов. Бившият вратар почина по-рано днес, 31 март, а Пенев изрази съболезнованията си с публикация във Facebook.

"Отиде си един голям вратар. С Боби делихме една съблекалня в името на една кауза - България. Сбогом. Почивай в мир, Боби!", написа Пенев, като самият той води битка с тежко онкологично заболяване - рак на бъбрека.

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

боби михайлов любо пенев
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem