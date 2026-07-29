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Парламентът приема правила за избор на ръководство на Здравната каса

Ще гласуват и дните на лятната си ваканция

29.07.2026 | 06:30 ч. 2
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Депутатите ще приемат процедурните правила за избор на управител и подуправител на Здравната каса, а до края на семицата ще гласуват и дните на лятната си ваканция.

Работата на Народното събрание започва с приемане правилата за избор на управител и втори подуправител на касата. Институцията вече има един подуправител - това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев.

До нуждата от избор се стигна, след като в началото на юли парламентът гласува оставките на предишното ръководство на касата, предава БНР.

Очаква се в четвъртък в програмата за работа да бъде включено и окончателно приемане на промените в Изборния кодекс.

Вчера правната комисия гласува за връщане на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели, за отпадането на район "Чужбина" и ограничението за разкриване на секции в страни извън ЕС.

А в петък депутатите ще приемат и сроковете за лятната си ваканция. Те ще почиват между 5 и 23 август, а предложението идва от "Прогресивна България".

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