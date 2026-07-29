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Най-малко 13 са загиналите при земетресението в Япония

Трус 7.1 удари южния остров Кюшу

29.07.2026 | 07:00 ч. 1
Снимка Ройтерс

Снимка Ройтерс

Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, разлюляло южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви днес министър-председателят на Япония Санае Такаичи, цитирана от Франс прес.

„Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Тринайсет души са загинали“, каза тя на брифинг пред репортери, предаде БТА.

Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия.

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Тагове:

япония трус 7.1 13 загинали
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