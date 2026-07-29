Най-малко 13 са загиналите при земетресението в Япония

Жертвите на земетресението с магнитуд 7,1, разлюляло южния японски остров Кюшу вчера, вече са най-малко 13, обяви днес министър-председателят на Япония Санае Такаичи, цитирана от Франс прес.

„Потвърдени са значителни разрушения, включително жертви, срутвания на сгради, пожари и щети по пътищата. Тринайсет души са загинали“, каза тя на брифинг пред репортери, предаде БТА.

Хора все още са в неизвестност, след като в префектура Кумамото се срути търговски център и бе разрушена фабрика за хартия.