Президентът обявява ще наложи ли вето на бюджета

Днес президентът Илияна Йотова ще обяви решението си дали да наложи вето на Закона за бюджета за 2026 г.

Президентът вече заяви, че ще разгледа внимателно аргументите на опозицията, преди да вземе окончателно решение дали да наложи вето върху новоприетия Закон за държавния бюджет за 2026 г., предаде БГНЕС.

Във вторник държавният глава проведе среща с представители на „Продължаваме промяната“ (ПП), които официално връчиха мотивите си, подкрепени от мащабна гражданска петиция.

Повод за политическото напрежение стана окончателното гласуване на държавния бюджет миналия петък, на 24 юли. С приетите текстове се залага свръхдефицит от 5.7% от брутния вътрешен продукт, минималната работна заплата се замразява на 620.20 евро, а правителството получава възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 10.1 милиарда евро.

От „Продължаваме промяната“ нарекоха финансова рамка „погром над българските граждани и бизнес“ и „подарък за олигархията“.

ПП инициираха гражданска петиция с искане президентът да наложи вето както върху централния бюджет, така и върху бюджетите на ДОО и НЗОК. До момента събраните подписи от страната и чужбина вече надхвърлят 32 000.